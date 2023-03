Atskleista, kodėl Ortizas balandį nesikaus prieš Stanionį: serga sunkia liga

Šią informaciją trečiadienį patvirtino V.Ortizui atstovaujanti ir kovą su E.Stanioniu rengti turėjusi „Golden Boy Promotions“ agentūra. Oficialiai paskelbta, kad V.Ortizui vėl pasireiškė rabdomiolizė – skersaruožių skeleto raumenų ląstelių irimas.

Pernai V.Ortizas dėl rabdomiolizės iš pradžių negalėjo kautis su Michaelu McKinsonu. Tąkart kova buvo nukelta 5 mėnesiams.

„Golden Boy Promotions“ savo pranešime rašo, kad rabdomiolizė yra liga, kuri gali negrįžtamai pažeisti organus ir netgi sukelti mirtį. Dėl šios priežasties į situaciją žiūrima rimtai ir kol kas niekas negali pasakyti, kada V.Ortizas bus pajėgus grįžti į ringą, nors tikimasi, kad amerikietis šiemet dar galės kovoti.

Official announcement from ⁦@GoldenBoyBoxing⁩ on the #StanionisOrtiz postponement. Here’s to a speedy recovery for ⁦@VergilOrtiz⁩! pic.twitter.com/hGjxCYBst5