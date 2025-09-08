Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Atsakymo, kaip stabdyti brolį, neturėjęs Th.Antetokounmpo: myliu lietuvius

2025-09-08 14:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 14:46

Lietuvos rinktinės antradienį laukia rimčiausias iššūkis Europos čempionate – ketvirtfinalis prieš graikus. Prieš rungtynes Graikijos rinktinės atstovai bendravo su žiniasklaida, tačiau negausiai.

Thanasis Antetokounmpo kausis prieš Lietuvą (FIBA nuotr.)

Lietuvos rinktinės antradienį laukia rimčiausias iššūkis Europos čempionate – ketvirtfinalis prieš graikus. Prieš rungtynes Graikijos rinktinės atstovai bendravo su žiniasklaida, tačiau negausiai.

REKLAMA
0

Vienas stojusių pas žiniasklaidą buvo Thanasis Antetokounmpo. 33-ejų graikas

„Turime dirbti sunkiai ir laikytis plano. Mes mylime krepšinį Graikijoje, turime daug vaikinų, kurie žaidė rinktinėje ir neteisinga sakyti, kad dabar apie Giannį turime geriausią sudėtį“, – sakė puolėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aštuntfinalyje graikai nugalėjo Izraelį, o lietuviai – latvius.

– Prieš 8 metus eliminavote Lietuvą aštuntfinalyje ir tada pataikėte svarbų tritaškį. Kaip tai prisimenate?

REKLAMA
REKLAMA

– Priminėte man tai, vau. Niekada apie tai negalvoju. Nesvarbu, kas nutiko, nesu linkęs galvoti apie praeitį.

REKLAMA

– Kuo išsiskiria Lietuvos rinktinė?

– Tai gera komanda. Visų pirma, myliu Lietuvą ir lietuvius, mano geras draugas yra Lekavičius. Kalbu ne tik apie rinktinę, o bendrą požiūrį į krepšinį ir meilę jam.

– Kaip jaučiatės pats, grįžęs į aikštelę po traumos?

– Palaimintas, džiaugiuosi, kad galiu grįžti į ritmą.

– Kaip sustabdyti Giannį?

– Nežinau (Juokiasi).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų