Atsakymo, kaip stabdyti brolį, neturėjęs Th.Antetokounmpo: myliu lietuvius

Vienas stojusių pas žiniasklaidą buvo Thanasis Antetokounmpo. 33-ejų graikas
„Turime dirbti sunkiai ir laikytis plano. Mes mylime krepšinį Graikijoje, turime daug vaikinų, kurie žaidė rinktinėje ir neteisinga sakyti, kad dabar apie Giannį turime geriausią sudėtį“, – sakė puolėjas.
Aštuntfinalyje graikai nugalėjo Izraelį, o lietuviai – latvius.
– Prieš 8 metus eliminavote Lietuvą aštuntfinalyje ir tada pataikėte svarbų tritaškį. Kaip tai prisimenate?
– Priminėte man tai, vau. Niekada apie tai negalvoju. Nesvarbu, kas nutiko, nesu linkęs galvoti apie praeitį.
– Kuo išsiskiria Lietuvos rinktinė?
– Tai gera komanda. Visų pirma, myliu Lietuvą ir lietuvius, mano geras draugas yra Lekavičius. Kalbu ne tik apie rinktinę, o bendrą požiūrį į krepšinį ir meilę jam.
– Kaip jaučiatės pats, grįžęs į aikštelę po traumos?
– Palaimintas, džiaugiuosi, kad galiu grįžti į ritmą.
– Kaip sustabdyti Giannį?
– Nežinau (Juokiasi).
