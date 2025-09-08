V.Spanoulis spinduliuoja pasitikėjimu: esame gerai subalansuota ir viskam pasiruošusi komanda

Po vidurdienio prasidėjusiose pratybose nedalyvavo ryškiausios komandos žvaigždės ir tie, kurie daugiausiai minučių praleido ant parketo sekmadienio dvikovoje prieš Izraelį. Prie atsarginių žaidėjų prisijungė tik 26 minutes rungtyniavęs Kostas Papanikolaou.
„Atidirbinėju tritaškį, nes vakar pataikiau prastai“, – teigė puolėjas, pataikęs 2 tritaškius iš 6.
Graikų vyr. treneris Vassilis Spanoulis Lietuvos žiniasklaida nedaugžodžiavo, bet buvo užtikrintas – komanda pasiruošusi viskam.
„Dar vienas svarbus mačas, ketvirtfinalis. Esame pasiruošę, supažindinome žaidėjus su žaidimo planu ir viskas paruošta“, – sakė strategas.
– Ar matote skirtumą lietuvių žaidime su R.Jokubaičiu ir be jo?
– Žinoma. Jokubaitis buvo komandos širdis ir lyderis, jis visada turėjo kamuolį, gerai jautė kitus žaidėjus. Jie žino, kaip žaisti krepšinį ir be Roko, nes Lietuva yra krepšinio šalis.
– Ar tikitės, kad J.Valančiūnas žais daug minučių prieš jus?
– Nesitikiu nieko. Tikiuosi visko ir esame viskam pasiruošę.
– Kaip manote, kokį gynybos planą lietuviai pateiks prieš G.Antetokounmpo?
– Esame pasiruošę viskam. Jeigu pateiks kažką naujo, reikės bandyti prisitaikyti jau rungtynių metu.
– Manote, kad ši graikų rinktinė yra geriausiai pritaikyta žaisti su G.Antetokounmpo?
– Be abejonių. Tai yra geriausias balansas – turime jaunus žaidėjus, patyrusius krepšininkus, metikus. Yra lyderių, yra kūrėjų – esame subalansuota komanda.
