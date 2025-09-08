A.Mumbru grąžino Vokietijos rinktinės stratego pareigas asistentui

Ispanas turėjo braižyti vokiečių derinius Europos čempionate, tačiau prieš pat startą dėl virusinės infekcijos atsigulė į ligoninę Tamperėje.
Jis praleido visą grupių etapą, o prie komandos vairo grįžo pergalingame aštuntfinalyje prieš Portugaliją, bet įsitikino dar negalintis tinkamai atlikti savo darbo.
A.Mumbru palaikys komandą nuo suolelio, ją treniruos ir grupių etape rinktinę treniravęs Alanas Ibrahimagičius.
Vokiečiai yra vieni turnyro favoritų – grupių etape penkios pergalės nuskintos vidutiniu 32,8 taško skirtumu, o aštuntfinalyje Portugalija nugalėta 85:58.
