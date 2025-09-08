Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

A.Mumbru grąžino Vokietijos rinktinės stratego pareigas asistentui

2025-09-08 13:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 13:57

Vokietijos rinktinė pasirodymą Europos čempionate tęs be vyriausiojo trenerio Alexo Mumbru.

A.Mumbru netreniruos Vokietijos rinktinės lemiamuose mačuose

Vokietijos rinktinė pasirodymą Europos čempionate tęs be vyriausiojo trenerio Alexo Mumbru.

Ispanas turėjo braižyti vokiečių derinius Europos čempionate, tačiau prieš pat startą dėl virusinės infekcijos atsigulė į ligoninę Tamperėje.

Jis praleido visą grupių etapą, o prie komandos vairo grįžo pergalingame aštuntfinalyje prieš Portugaliją, bet įsitikino dar negalintis tinkamai atlikti savo darbo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Mumbru palaikys komandą nuo suolelio, ją treniruos ir grupių etape rinktinę treniravęs Alanas Ibrahimagičius.

Vokiečiai yra vieni turnyro favoritų – grupių etape penkios pergalės nuskintos vidutiniu 32,8 taško skirtumu, o aštuntfinalyje Portugalija nugalėta 85:58.

