ATP „Challenger“ turnyras Valensijoje: Vilius Gaubas – Ivanas Gachovas (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
I. Gachovas 2023 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 142-os vietos. Neutralus atletas per karjerą yra laimėjęs 18 profesionalų vienetų turnyrų: 16 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Didžioji dalis I. Gachovo titulų iškovota žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir Valensijoje.
Šiemet I. Gachovas iškovojo 2 ITF vienetų titulus. ATP „Challenger“ ture neutralus atletas šiemet 2 kartus pasiekė pusfinalį.
Pagal pirminį variantą V. Gaubo varžovu turėjo tapti čekas Vitas Kopriva (ATP-93), bet tada iš dalyvių sąrašo išsibraukė du skirstyti žaidėjai. Tai leido V. Gaubui patekti tarp skirstytų žaidėjų ir iš karto susitikti su kitu skirstytu tenisininku jis nebegalėjo.
V. Gaubui pergalė užtikrintų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų britas Janas Choinski (ATP-158) arba kvalifikaciją įveikęs ispanas Miguelis Damas (ATP-344). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1890 eurų.
V. Gaubas virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę – 130-ą – vietą, o pergalė pirmajame rate lietuviui leistų šoktelėti į 126-ą poziciją. Reitingas oficialiai atsinaujins tik kitą pirmadienį, kai baigsis ATP 1000 turnyras Šanchajuje (Kinija).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Valensijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!