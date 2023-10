Ateityje olimpinėse žaidynėse gali atsidurti ir esportas

„Jaunoji karta mąsto kitaip. „Virtualus gyvenimas“ jiems yra daug svarbesnis. Mes negalime to ignoruoti, jei nenorime pakenkti savo ateičiai. Turime įgalinti jaunimą vesti mus į ateitį“, - sakė Th.Bachas.

IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.

"I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games." - Thomas Bach said in his opening speech.