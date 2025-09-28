„Arsenal“ išsigelbėjo prieš „Newcastle“ ir namo grįžta su pergale „Premier“ lygoje

Didžiąją rungtynių dalį atsiliekančiųjų vaidmenyje buvusi Londono „Arsenal“ komanda sugebėjo išvykoje 2:1 parklupdyti „Newcastle United“ atstovus.
15-ąją minutę įvyko kontraversiškas epizodas, po kurio savo nepasitenkinimą reiškė „Arsenal“ atstovai. Viktorui Gyokeresui pabėgus prieš vartininką su juo įvyko kontaktas, o teisėjas sušvilpė skirdamas 11 m. baudinį. Visgi, po ilgos peržiūros nuspręsta, jog tai nebuvo vienuolikos metrų baudinys ir teisėjas atšaukė savo sprendimą.
Vėliau „Arsenal“ turėjo dar ne vieną progą pasižymėti, bet sėkmingai žaidė šeimininkų vartininkas. Galiausiai savo progą gavo ir „Newcastle“ puolėjas Nickas Woltemade`as, kuris skersuotą kamuolį galva nukreipė į Londono klubo vartus.
Antrajame kėlinyje ilgai išsilaikė esamas rezultatas, kol 84-ąją minutę „Arsenal“ atsakė identišku įvarčiu savo oponentams. Po įžaisto kampinio skersuoto kamuolio trajektorijoje atsidūrė ir kamuolį į vartus galva nukreipė Mikelis Marino.
Po poros minučių teisėju jau piktinosi „Newcasle“, kai smūgio metu kamuoliui pataikius į gynėjo ranką, teisėjas taip pat neskyrė 11 m. baudinio.
Galiausiai jau per pridėtą laiką „Arsenal“ išplėšė pergalę. Dar vienas kampinis virto įvarčiu, kai Gabrielis iššoko aukščiau už varžovus ir smūgiu galva nepaliko oponentams jokių vilčių.
Su 13 taškų „Arsenal“ lygoje žengia antra ir savo deficitą nuo „Liverpool“ sumažino iki 2 taškų.
