TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Simbolinę sukaktį žymėjęs G.Žibėnas dėkojo didžiausią įtaką padariusiam treneriui

2025-09-28 20:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 20:16

Vilniaus „Rytas" įsirašė trečią pergalę į sąskaitą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kai nugalėjo Utenos „Juventus" klubą.

G.Žibėnas dėkojo buvusiam kolegai (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Vilniaus „Rytas“ įsirašė trečią pergalę į sąskaitą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kai nugalėjo Utenos „Juventus“ klubą.

0

Giedrius Žibėnas po rungtynių akcentavo simbolinę sukaktį – jo ir trenerių štabo iškovotą 200-ąją pergalę. Jis taip pat atidavė duoklę ir buvusiam kolegai Georgios Dedui.

„Reikia pasveikinti Gustą Maskoliūną, Andrių Misiūrą, Mantvydą Dabašinską, Tadą Jackūną su 200-ąja pergale. Būtinai turėjau pasakyti. Labai dažnai daug kreditų duodu žaidėjams, iš šių žaidėjų vienintelis Radzevičius buvo nuo pradžių.

Šįkart turiu didelį „ačiū“ pasakyti ir Dedui, nes tai pagrindinis, didžiausią įtaką mano karjerai turintis treneris. Jam sėkmės Belgijoje. Taip pat „ačiū“ ir „Ryto“ organizacijai, kuri tiki treneriu, norime prižadėti kautis toliau ir didinti tą gražų skaičiuką“, – sakė „Ryto“ strategas.

