TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Ariagneris Smithas toliau siaučia LFF taurėje – trečias „hetrikas“ iš eilės

2025-08-13 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 21:04

Futbolo klubas „Panevėžys" ketvirtą kartą žais „FPRO LFF taurės" pusfinalyje. Ketvirtfinalio etape panevėžiečiai sužaidė puikų kėlinį ir 4:1 (3:0) nugalėjo Pirmos lygos dalyvę „Jonavą".

Ariagneris Smithas | Klubo nuotr.

Futbolo klubas „Panevėžys“ ketvirtą kartą žais „FPRO LFF taurės“ pusfinalyje. Ketvirtfinalio etape panevėžiečiai sužaidė puikų kėlinį ir 4:1 (3:0) nugalėjo Pirmos lygos dalyvę „Jonavą“.

1

Kėlinio pradžioje svečiai du kartus atakavo galva, savo ruožtu, oponentai atsakė vienu tolimu Aurimo Raginio smūgiu – kamuolį sugavo Vytautas Černiauskas. Pirmoje mačo dalyje puikiai žibėjo Seydina Keita bei Ariagnerio Smitho duetas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

23-iąją bei 28-ąją minutėmis senegalietis perdavimais iš kairiojo krašto baudos aikštelėje surasdavo Ariagnerį Smithą, kuris pasižymėjo dviem gražiais smūgiais. Maža to, rezultatyviausias sezono taurės žaidėjas džiaugėsi „hetriku“, 37-ąją minutę nubausdamas jonaviečius už klaidą savo aikštės pusėje.

Įdomu tai, kad A. Smithas„hetriką“ pelnė trečiose LFF taurės rungtynėse iš eilės.

Po pertraukos du tolimus šūvius atliko antram kėliniui į kovą mestas Faustas Steponavičius, jo bandymus atrėmė šeimininkų vartininkas. 64-ąją minutę „Jonava“ pelnė efektingą įvartį, kai vienu lietimu pasižymėjo Nikas Benevičius, po to įgavusi pasitikėjimo oponentų komanda surengė bent dar du grėsmingesnius vizitus baudos aikštelėje.

Pagrindinėje komandoje debiutavo Miano Danilo van den Bosas, o trečią pridėto laiko minutę galingai iš toli kamuolį į vartus nukreipė Linas Klimavičius. Kapitonas „Panevėžio“ garbę gynė po daugiau negu keturių mėnesių pertraukos.

Kitas rungtynes „Panevėžys“ artimiausią sekmadienį, rugpjūčio 17 dieną, žais Lietuvos futbolo A lygoje. Akistata Raudondvario stadione su Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkais prasidės nuo 19 val.

