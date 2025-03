Apie R.Jokubaitį Kaune svarstęs L.Kleiza: „Žalgiris“ pinigų turi“

Kauno „Žalgirio“ šansai Eurolygoje po pralaimėjimo Barselonoje išblėso iki minimalių, o Linas Kleiza laidoje „Kleiza vs Tiškevičius | 7bet“ pastebėjo, kad tai buvo klasikinė Lietuvos vicečempionų nesėkmė šį sezoną. „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco Katalonijos sostinėje suklydo 6 kartus ir buvo toli nuo savo pikinio pasirodymo, o tai dar kartą parodė Andrea Trinchieri kariaunos priklausomybę nuo prancūzo. „Tokią „Barcą“ tikrai sunku nugalėti – energijos, užsivedimo atrodė žymiai daugiau nei „Žalgirio“, – pradėjo L.Kleiza. – Aišku, „Žalgiris“ sužaidė gynybines rungtynes, pritrūko puolimo ir (Sylvaino) Francisco herojiško pasirodymo. Nieko naujo. Galime pripažinti, kad „Barcelona“ yra geresnė komanda. Jie davė fiziškumo, o „Žalgirio“ pergalės stovi ant Francisco pasirodymų. Jis kentėjo nuo fiziškumo, (Justino) Andersono ūgio... „Barca“ išmušė iš vėžių.“ Iki Eurolygos reguliariojo sezono pabaigos lieka 4 turai ir nors „Žalgirio“ šansai – tik teoriniai, L.Kleiza mano, jog motyvacijos kauniečiai nepritrūks. Per dvigubą Eurolygos savaitę „Žalgirio“ laukia mūšiai Monake ir Vilerbane. L.Kleiza kalbėjo apie artimiausio žalgiriečių varžovo stiprybes. „Prieš „Monaco“ bus labai sudėtinga, nes jiems irgi labai svarbus mačas. Dovis Giedraitis turės daryti labai gerą darbą su (Mike'u) Jamesu, Šarui (Jasikevičiui) praėjusią savaitę to padaryti su (Ericu) McCollumu nepavyko. Dabar yra senas geras Jamesas. „Monaco“ turi labai daug atletiškumo ir fiziškumo, (Danielis) Theisas turbūt dabar yra geriausias centras Eurolygoje. Jie nori turėti namų pranašumą, tad negali paleisti. Manau, bus klampus mačas“, – prognozavo L.Kleiza. „Kleiza vs Tiškevičius| 7bet“ laidos vedėjai jau mąstė ir apie kitą sezoną. Išgirdęs klausimą apie Roką Jokubaitį „Žalgiryje“, L.Kleiza svarstė tokį variantą. „Rokas turi gerą sezoną, įdomu, ar jį norės „Maccabi“ paleisti, ar jis pats nori grįžti. Gal jam ten labai gerai? Ten nėra tiek spaudimo. Ramiai gali žaisti, o čia – visi loja. „Žalgiriui“ pasirašymas būtų geras, o jie pinigų, panašu, turi. 30 procentų bilietų kainas pakelia, o mes dar stebimės, kad Francisco išlaikė“, – laidoje juokėsi legendinis krepšininkas. Galiausiai, buvo pasidžiaugta Mato Buzelio karjeros pasirodymu Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Čikagos „Bulls“ atstovas išvykoje Luka Dončičiaus ir LeBrono Jameso akivaizdoje prieš Los Andželo „Lakers“ sukratė 31 tašką. Lietuvos rinktinės vadovas L.Kleiza džiaugėsi tokiu talentu ir neabejojo jo buvimu dvyliktuke jau artėjančiame Europos čempionate. „Tai – išskirtinio talento žaidėjas, bet visi puikiai supranta, kad jis niekada nežaidė Europoje. Jam prisitaikyti laiko reikės, bet čia tu žiūri kaip į Lietuvos rinktinės ateitį. Kas tas avansas, kai tu kalbi apie tokio lygio talentą? Rinktinėje turbūt niekas tokio talento neturi. Tokių lubų niekas neturi. Taip, yra Domantas Sabonis, NBA žvaigždė, bet dabar iš Buzelio mes ir nesitikime, kad jis iškart dominuos, – dėstė L.Kleiza. – Iš kitos pusės, Rimo (Kurtinaičio) sistema, greitas, laisvas krepšinis jam turėtų būti patogus, tad prisitaikyti bus lengviau. Bet geras žaidėjas yra visur geras žaidėjas. Jei ir neturėtų kažkokio statuso, neabejoju, kad jis nukonkuruotų žaidėjus prieš save. FIBA krepšinyje jis gali žaisti per labai daug pozicijų. Vienas iš žaidėjų, kur nenori nustatyti pozicijos. Tokie žaidėjai nesimėto.“ Naujausioje „Kleiza vs Tiškevičius | 7bet“ laidoje vedėjai taip pat kalbėjo apie Vilniaus „Ryto“ kluptelėjimus Europoje, Giedriaus Žibėno ateitį ir prognozavo dvigubos Eurolygos savaitės rungtynių baigtis.