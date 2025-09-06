Alonso kritikuoja „Formulės 1“ vadovo idėjas: „Problema – ne lenktynės, o šiuolaikinė karta“

„Lygiai taip pat galima sakyti, kad ir futbolo rungtynės yra per ilgos. Aš pats negaliu 90 minučių išlaikyti koncentraciją futbolo rungtynių transliacijos metu. Per tą laiką kartais nueinu į virtuvę ar pan. Nepaisant to, niekas nediskutuoja apie tai, kad futbolo rungtynes reikėtų sutrumpinti iki 60 minučių. Tai – ne sporto, o šiuolaikinių vaikų ir visuomenės problema, todėl nesutinku, kad reikia imtis tokių drastiškų pokyčių. Jei lenktynės bus trumpesnės, tada po prastos kvalifikacijos tau nebeliks laiko atsitiesti – ilgesnės lenktynes suteikia platesnį strategijos pasirinkimo spektrą ir didesnę veiksmų laisvę“, – sakė F. Alonso.
S. Domenicali svarstė, kad sekmadienio lenktynės galėtų būti sutrumpintos, o sprinto lenktynės būtų įtraukiamos į vis daugiau etapų, kas kiek primintų dabartinį „MotoGP“ formatą. S. Domenicali teigė, kad bus diskutuojama ir apie tai, jog kai kurioms lenktynėms būtų galima taikyti atvirkštinę starto tvarką: paskutinis kvalifikacijoje buvęs pilotas startuotų pirmas ir pan.
F. Alonso taip pat nepraleido progos įgelti „Red Bull“ komandai, kurios rezultatai pastaruoju metu ne ką geresni nei dukterinės – „Racing Bulls“ – ekipos.
„Jei Verstappenas vairuotų „Racing Bulls“ bolidą, tai dabar su juo kovotų dėl pasaulio čempiono titulo. Tuo buvo galima įsitikinti dar sezono pradžioje, kai Tsunoda su „Racing Bulls“ bolidu patekdavo į 6-uką“, – juokavo F. Alonso.
Y. Tsunodos rezultatai išties suprastėjo tada, kai jis iš „Racing Bulls“ persėdo į „Red Bull“ bolidą.
