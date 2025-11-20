 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Aišku, kada paaiškės rinktinės sudėtis ir „Ryto“ biudžetas

2025-11-20 17:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 17:17

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pasiruošęs pristatyti sudėtį Pasaulio taurės atrankos kovoms.

R.Kurtinaitis rinktinės sudėtį paskelbs šeštadienį (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pasiruošęs pristatyti sudėtį Pasaulio taurės atrankos kovoms.

0

Šeštadienį 13.30 val. bus surengta spaudos konferencija, kurios metu bus paskelbta sudėtis rungtynėms su Didžiąja Britanija išvykoje ir Italija Klaipėdoje.

Tuo tarpu Vilniaus „Rytas“ pirmadienį 14 val. paskelbs savo finansinį planą. Tiek rinktinės pristatyme, tiek „Ryto“ spaudos konferencijoje dalyvaus ir Krepsinis.net žurnalistai, kurie pateiks jums informaciją apie paskelbtas naujienas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
A.Gudaitis apžvelgė būsimas rungtynes (BNS nuotr.)
A.Gudaitis: apie būsimą akistatą su „Žalgiriu“ ir gandus dėl ateities (2)
Klaipėdiečiai triumfuoja (K.Linkevičiūtės nuotr.)
„Neptūno“ jaunuoliai iškovojo pergalę prieš Rytą-2 dublerių susitikime (1)

