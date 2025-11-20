Aišku, kada paaiškės rinktinės sudėtis ir „Ryto“ biudžetas

Šeštadienį 13.30 val. bus surengta spaudos konferencija, kurios metu bus paskelbta sudėtis rungtynėms su Didžiąja Britanija išvykoje ir Italija Klaipėdoje.
Tuo tarpu Vilniaus „Rytas“ pirmadienį 14 val. paskelbs savo finansinį planą. Tiek rinktinės pristatyme, tiek „Ryto“ spaudos konferencijoje dalyvaus ir Krepsinis.net žurnalistai, kurie pateiks jums informaciją apie paskelbtas naujienas.
