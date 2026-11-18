Lietuvis pussunkio svorio kategorijos titulinėje kovoje pagal bokso taisykles kovėsi su Mo Kargbo. Po 5 raundų A. Čečkauskas buvo paskelbtas nugalėtoju.
Po pergalės A. Čečkauskas pasidžiaugė iškovotu titulu ir padėkojo varžovui už kovą. Lietuvis jį apibūdino kaip patyrusį ir sumanų kovotoją, su kuriuo buvo malonu susitikti ringe.
Sportininkas taip pat dėkojo turnyro organizatoriams už suteiktą galimybę, savo komandai, treneriui, fizinio pasirengimo specialistams ir visiems, kurie prisidėjo prie pasiruošimo. Atskirą padėką A. Čečkauskas skyrė jo atvykusiems palaikyti gerbėjams bei transliaciją įsigijusiems žiūrovams.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.