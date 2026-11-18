Dalius Gaika, Žydrūnas Mituzas, Piotras Bukinas ir Algimantas Skuodis per 10 turų surinko 214 taškų (21,4 taško vidurkis) ir aplenkė Lenkijos bei Čekijos komandas.
Kita Lietuvos ekipa „FS Nuts“, kuriai atstovavo Nerijus Bistrickis, Mantas Mackevičius, Denis Poloudin ir Vitalij Samoilov, debiutavo AAA kategorijoje. Pirmą kartą tokio lygio varžybose startavę lietuviai surinko 144 taškus (14,4 vidurkis) ir užėmė septintąją vietą.
Sėkmingai debiutavo ir „FS Marizone“ ekipa. Marijampolės aeroklubo atstovai Paulius Šliumpa, Sigita Bilinskienė, Karolis Kiela ir Romas Šmigelskis pirmą kartą dalyvavo keturių žmonių laisvojo kritimo derinių (4-way FS) varžybose. „Rookie“ kategorijoje jie surinko 158 taškus (15,8 vidurkis) ir iškovojo trečiąją vietą.
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