Rugpjūčio 1 dieną L. Reevesas susikovė su Gary Cully dėl laisvo BUI keltų šalių pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo. Kova vyko Dubline esančioje „3Arena“ arenoje ir baigėsi dešimtajame raunde, kai airis buvo nokautuotas. Po kovos 31-erių boksininkas iš ringo buvo išneštas neštuvais ir skubiai nugabentas į ligoninę. Iš pradžių jo būklė buvo apibūdinama kaip kritinė, tačiau stabili. Sportininkui buvo atlikta operacija, o vėliau jis buvo panardintas į komą.
Paskutinę akimirką iki mirties su L. Reevesu buvęs jo draugas ir treneris Jonathanas O'Brienas socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria atsisveikinimo žinute.
„Sudie, sūnau, ramiai ilsėkis. Kovojai iki pat pabaigos. Mes tave labai mylime. Ilsėkis ramybėje, kur tavęs prie dangaus vartų laukia mama ir brolis. Sergėk savo seseris ir tėvą bei suteik jiems stiprybės. Mes tave mylime, Lee“, – rašė J. O'Brienas.
El Champo pravardę turėjęs L. Reevesas profesionalo karjerą pradėjo 2018 metais. Per 18 kovų jis iškovojo 16 pergalių. Didelę dalį ankstyvosios karjeros praleido kovodamas Kanadoje ir Kolumbijoje, o vėliau įspūdingais pasirodymais Didžiojoje Britanijoje bei Airijoje užsitarnavo galimybę susitikti su G. Cully. Lemtingoje kovoje L. Reevesas dešimtajame raunde du kartus krito ant grindų, o po antrojo nokdauno kovos tęsti nebegalėjo.
Už bokso ringo ribų sportininkas taip pat buvo aktyvus psichikos sveikatos problemų prevencijos srityje. Netekęs savižudybę pasirinkusios motinos Cathy, jis tapo Limeriko savižudybių prevencijos organizacijos „Treaty Suicide Prevention“ ambasadoriumi. 2023 metais airis taip pat dalyvavo BBC realybės šou „Išlikimas“, kuriame dalyviai buvo palikti negyvenamoje saloje.
Paskutinį L. Reeveso varžovą G. Cully žinia apie boksininko mirtį taip pat sukrėtė. Jis atskleidė, kad abu sportininkai vienas kitą pažinojo daugelį metų.
„Vis dar prisimenu laikus, kai stebėdavau Lee kovas nacionaliniuose čempionatuose. Jis kovodavo aukštesnėje svorio kategorijoje už mane, o aš visada žavėdavausi jo pasirodymais ir išskirtine apranga. Koks žmogus ir džentelmenas. Tarp mūsų visada buvo tik pagarba ir meilė. Sunku patikėti, kad rašau šiuos žodžius. Ilsėkis ramybėje, broli“, – socialiniuose tinkluose rašė G. Cully.
Gary Cully's heartfelt tribute to Lee Reeves following his tragic passing yesterday 💚 https://t.co/FnIF8hwbda— IFL TV (@IFLTV) November 17, 2026
Užuojautą pareiškė ir Limeriko miesto tarybos narė bei šeimos draugė Catherine Slattery. Ji pabrėžė, kad L. Reevesas buvo ne tik talentingas boksininkas, bet ir žmogus, daug prisidėjęs prie psichikos sveikatos problemų viešinimo bei jaunų žmonių švietimo.
„Šį vakarą Limerikas paskendęs didžiuliame liūdesyje dėl Lee Reeveso netekties. Jis labai didžiavosi savo miestu ir jo žmonėmis, o kiekviena proga stengdavosi garsinti Limeriką. Lee labai mylėjo savo šeimą, didžiavosi tėvu Tony, dievino seseris, dukterėčias ir sūnėnus. Jo netektį Limerikas jaus dar ilgai. Man plyšta širdis dėl to, kad Lee pralaimėjo šią kovą. Ilsėkis ramybėje, El Champo. Visi tavęs ilgėsimės“, – rašė C. Slattery.
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