A lygos turo anonsas: Šiauliuose – lyderių kaktomuša

A lyga pateikia artėjančio turo rungtynių anonsus.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“.

Gegužės 19 dieną, 18 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 5:0.

14-asis turas startuos Kaune, kur „Hegelmann“ ekipa priims dvi pergales paeiliui iškovojusią „Bangą“.

Kauniečiai taškus barsto toliau – praėjusiame ture rezultatyvioje akistatoje rezultatu 2:3 patirtas pralaimėjimas prieš Saulės miesto atstovus. Visą sezoną gerą puolimą demonstruojantys Andriaus Skerlos auklėtiniai pagal pelnytus įvarčius nusileidžia tik „Panevėžiui“, tačiau niekaip neįtikina gynyba – praleista 19 įvarčių. Kovoje prieš šiauliečius gerai pasirodė Thompsonas Gavi, kuris į varžovų vartus per kelių minučių atkarpą pelnė dublį, kuriam laikui yra pritilęs puolėjas Filipas Dangubičius. Po sužaistų 13 mačų mėlynai balti su 15 taškų žengia šešti.

„Bangos“ futbolininkai į laikinąją sostinę atvyks gerų nuotaikų, kadangi pergalę „Optibet A lygoje“ iškovojo jau du sykius iš eilės – tai geriausia atkarpa šiemet. Geresni rezultatai gargždiškiams turnyro lentelėje leido aplenkti Vilniaus „Riterius“ bei pakilti į 7-ąją poziciją. Pergalės prieš kauniečius atveju, Davido Afonso auklėtiniai aplenktų ir „Hegelmann“ komandą bei šoktelėtų dar viena vieta aukščiau, vis tik reiks žaisti be dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – Goncalo Vieiros bei Carloso Eduardo. Prieš 14-ojo turo pradžią „Banga“ yra surinkusi 13 taškų, o nuo būsimų varžovų yra atitolę per 2 taškus.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“

Gegužės 20 dieną, 15 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4.

Šeštadienis prasidės dvikova tarp Marijampolės ir Vilniaus ekipų.

Nors puolime ledų sūduviečiai nepralaužė, tapo tik trečia komanda šiais metais, kuriai taškus pavyko atimti iš „Panevėžio“ – 0:0. Per pridėtą rungtynių laiką Aivaras Emsis marijampoliečiams galėjo išplėšti pergalę, bet savojo šanso neišnaudojo. „Sūduva“ nelaimi jau 6 mačus paeiliui, be to, ir toliau rungtyniaujama be Maksymo Pyrohovo bei Levano Mačarašvilio. Į rikiuotę po diskvalifikacijos grįš Ibrahimas Olaosebikanas, bet šeštadienį nežais Ernestas Burdzilauskas, kuris surinko 4 geltonas korteles. Prieš 14-ojo turo pradžią Marijampolės ekipa savo kraityje turi 10 taškų ir žengia devinta.

Žalgiriečiai „Optibet A lygoje“ pasiekė šeštą pergalę paeiliui – namie rezultatu 2:1 įveiktas „Kauno Žalgiris“. Pirmąjį įvartį šiame sezone praleido Edvinas Gertmonas, puikią vartininko seriją nutraukė bendravardis Edvinas Girdvainis, kuris realizavo baudinį. Po nelengvos sezono pradžios vilniečiai reabilitavosi ir nuo pirmosios vietos atsilieka tik 4 taškais – deficitą bus galima net dar labiau sušvelninti. Tiesa, nutrūko žalgiriečių identiškų rezultatų serija, kadangi prieš tai sostinės ekipa net 4 sykius savo varžovus nugalėjo rezultatu 2:0. Po 13-ojo turo žalgiriečiai su 29 taškais rikiuojasi treti.

„Kauno Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“

Gegužės 20 dieną, 17 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Lentelės kaimynai susitiks Kaune, kur šeimininkai priims alytiškių išbandymą.

Po pralaimėjimo „Žalgiriui“ kauniečiai nuo pirmojo trejeto nutolo per 11 taškų, o naujasis treneris Marius Stankevičius pergalės dirbant „Kauno Žalgiryje“ dviem bandymais nepasiekė. Žaliai balti pastarąsias rungtynes „Optibet A lygoje“ žaidė prieš aukščiau už save turnyro lentelėje esančias komandas bei iš jų neatėmė nė vieno taško. Artimiausioms savaitėmis Kauno ekipos futbolininkai susitiks su kiek žemiau esančiais varžovais. „Kauno Žalgiriui“ padėti dėl traumų negali padėti daug žaidėjų, be to, dėl diskvalifikacijos nežais Brahimas Konate. 14-ąjį turą Laikinosios sostinės futbolininkai pasitiks turint 18 taškų bei užimant 4-ąją poziciją.

Alytiškiai praėjusiame ture pasismagino ir į Vilniaus „Riterių“ vartus smeigė net 5 įvarčius. Įdomu tai, kad prieš mačą su vilniečiais per visą sezoną dzūkai buvo pasižymėję vos 7 kartus. Produktyviausiu komandos žaidėju tapo Aaronas Olugbogi – futbolininkas iš Nigerijos šiame sezone yra pelnęs 3 įvarčius bei atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Prieš sezoną retas būtų pagalvojęs, jog „Dainava“ pergalės atveju 14-ame ture galėtų pakilti į 4-ąją turnyro lentelės poziciją, tačiau Alytaus komanda nenustoja stebinti. Visgi, komandai dėl diskvalifikacijos padėti negalės Rokas Rasimavičius – jo atstovaujama ekipa prieš ateinančio turo startą turi 17 taškų ir tik vienu atsilieka nuo lentelės kaimynų iš Kauno.

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“

Gegužės 21 dieną, 16 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Vilniuje susitiks komandos, kurios abi praėjusiame ture patyrė pralaimėjimus.

Strategas iš Serbijos Vladimiras Jankovičius geros bangos į komandą neatnešė, o jo vadovaujama ekipa „Optibet A lygoje“ patyrė trečią pralaimėjimą iš eilės – per šią atkarpą vilniečiai praleido 10 įvarčių bei pasižymėjo vos sykį. Itin skaudus buvo pastarasis mačas, kuriame sostinės ekipa 0:5 nusileido varžovams iš Alytaus. Tiesa, jame komandai negalėjo padėti keletas svarbių žaidėjų. „Riteriai“ per 13 sužaistų mačų pasižymėti taikliu smūgiu sugebėjo vos 6 kartus – tai yra prasčiausias rezultatas lygoje. Prieš 14-ojo turo pradžią Vilniaus ekipa savo kraityje turi 10 taškų bei užima 8-ąją vietą turnyro lentelėje.

„Džiugas“ praėjusiame mače taip pat patyrė pralaimėjimą – rezultatu 1:2 pralaimėtas Žemaitijos derbis. Telšių ekipos atstovai „Bangos“ „Optibet A lygos“ batalijose dar nė sykio nenugalėjo, tačiau pastarajame susitikime galima įžvelgti ir pozityvo. Joao Prateso vadovaujama komanda rungtynių pabaigoje po atliktų keitimų parodė charakterį bei buvo arti išlyginamojo įvarčio. „Džiugas“ su 8 taškais vis dar išlieka paskutinėje turnyro lentelės pozicijoje, tačiau nugalėjus „Riterius“ žemaičiai aplenktų sostinės klubą.

FA „Šiauliai“ – „Panevėžys“

Gegužės 21 dieną, 17.55 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3.

14-ąjį turą vainikuos rungtynės tarp pirmaujančių lygos komandų, kurios nuo 17.30 val. bus transliuojamos TV6 kanalu.

Po „Panevėžio“ kluptelėjimo FA „Šiauliai“ prie pirmosios vietos priartėjo per 3 taškus, o nugalėjus lyderius ateinančiame ture šis taškų skirtumas būtų ištirpdytas. Tiesa, palaužti oponentus lengva nebus, kadangi šiame sezone to padaryti dar nepavyko niekam. Šiauliečiai demonstruoja puikią formą bei per pastarąsias aštuonerias rungtynes nepralaimėjo nė sykio. Beje, vienintelę nesėkmę Saulės miesto atstovai įsirašė išvykoje į Panevėžį. Pergalingose rungtynėse Kaune dubliu išsiskyrė Eligijus Jankauskas, kuris rezultatyviausių žaidėjų grafoje pavijo būsimą varžovą Ariagnerį Smithą – abu jie pasižymėjo 7 sykius. Po sužaistų 13 turų šiauliečiai savo sąskaitoje turi 30 taškų bei nusileidžia tik „Panevėžiui“.

Panevėžiečiai taškus šį sezoną prarado trečią sykį – visus kartus nelaimint sužaidžiama lygiosiomis 0:0, ne išimtis ir praėjęs mačas su „Sūduva“. Rungtynėse su marijampoliečiais lyderiai prarado du gynėjus – pačioje dvikovos pradžioje aikštę paliko traumą patyręs Pijus Širvys, antrojo kėlinio starte prie pastarojo prisijungė tą patį P. Širvį pakeitęs Romanas Mirošnykas. Šiose rungtynėse išvysime ir Mariaus Paukštės bei Vytauto Černiausko dvikovą – abu vartininkai pirmauja „sausų“ vartų grafoje. Vartų sargai į savo ginamą stačiakampį kamuolio nepraleido po devynis kartus. Aistruolių laukia intriguojanti dvikova, prieš kurią Gino Lettieri kariauna pirmauja turėdama 33 taškus.