Šansų „Real“ klubui nepalikęs „Man City“ užtikrintai žengė į Čempionų lygos finalą

Finale jų jau laukia Milano derbį laimėjęs „Inter“ klubas, kuris antradienį nugalėjo „AC Milan“.

„Man City“ gynėjas Kyle'as Walkeris 4-ąją minutę atliko smūgį dešine koja iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys skriejo gerokai virš vartų.

Kiek vėliau, Jacko Grealisho perdavimo sulaukęs Erlingas Haalandas 13-ąją minutę atliko smūgį galva, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė Tbibautas Courtoisas. Kevinas De Bruyne 19-ąją minutę baudos smūgio metu galingai pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.

E. Haalandas 21-ąją minutę atliko pavojingą smūgį galva, tačiau T. Courtoisas ir antrą kartą meistriškai atrėmė kamuolį ir rezultatas išliko nepakitęs.

Visgi neilgai trukus Bernardo Silva 23-ąją minutę puikiu smūgiu į artimąjį vartų kampą nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ ekipą į priekį 1:0. Prabėgus 15 min. B. Silva smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino Anglijos klubo pranašumą 2:0.

Antrajame kėlinyje Karimas Benzema 50-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolį užtikrintai blokavo varžovas ir sukurti pavojaus nepavyko.

73 minutę puikaus perdavimo sulaukęs E. Haalandas atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš skersinio. Visgi vos po kelių minučių Ederis Militao nukreipė kamuolį į savus vartus, padovanojo įvartį „Man City“ ir šių rungtynių rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Situaciją 83-ią minutę dar bandė pataisyti K. Benzema siųsdamas kamuolį į dešinį vartų kampą, tačiau jis sėkmingai buvo atremtas.

Po keitimo aikštėje pasirodęs Julianas Alvarezas per pirmąją pridėto laiko minutę taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas tapo net 4:0.

