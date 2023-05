Vėl Milano derbį laimėjęs „Inter“ iškovojo bilietą į Čempionų lygos finalą

Pirmoji komandų akistata prieš savaitę baigėsi „Inter“ pergale 2:0, tad bendras pusfinalio rezultatas 3:0.

Visgi pirmieji gerą šansą pasižymėti šio vakaro mače susikūrė „Milan“, bet Brahimo Diazo smūgį puikiai atrėmė varžovų vartininkas.

Prieš pertrauką abi komandos dar apsikeitė gana pavojingais smūgiais, bet rezultatas švieslentėje nepakito, aikštėje vyravo gana ramus žaidimas.

Antrajame kėlinyje vaizdas nepasikeitė.

Komandos rimtesnių progų neturėjo iki 74-osios minutės, kai Liutaro Martinezas sulaukęs gero perdavimo pasinaudojo šansu ir tiksliu smūgiu išvedė „Inter“ į priekį.

Po šio įvarčio „Inter“ jau buvo visiški kontrolės šeimininkai.

Galiausiai finalinis teisėjo švilpukas paskelbė jų pergalę, o tai reiškia, kad „Inter“ rankose yra iškovotas bilietas į didįjį Čempionų lygos finalą.

Čempionų lygos finale „Inter“ paskutinį kart žaidė 2010 metais, kai ir kėlė trofėjų į viršų.

Šiųmetiniame finale jų lauks „Man City“ ir Madrido „Real“ poros nugalėtojai.

Pirmasis komandų mačas baigės taikiai 1:1, o atsakomosios pusfinalio rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį.

Čempionų lygos finalas birželio 10 d. vyks Stambule (Turkija).

⚫🔵 Inter book their spot in the final! #UCL pic.twitter.com/mjF1ZSban1