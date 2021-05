A lygos turo anonsas: ekipos pratinsis rungtyniauti žolės stadionuose

Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Gegužės 14 dieną 18 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0

Antroji šios savaitės komandų akistata nuo 18 val. bus transliuojama TV6 kanalu.

Žalgiriečiai neslėpė, kad prieš mačą Panevėžyje juos kaustė nemenka įtampa, susikaupusi po sensacingo pralaimėjimo Kauno rajono „Hegelmann Litauen“ futbolininkams. Nors praeitose rungtynėse komandai nepadėjo 4 įvarčius pelnęs Tomislavas Kišas, savo žodį tarė Hugo Videmontas bei Josipas Tadičius. „Žalgiris“ visuose tarpusavio mačuose „Optibet A lygoje“ iškovojo pergales, tačiau nerašyta taisyklė byloja, kad tą padaryti dviejuose mačuose iš eilės yra labai sudėtinga. Vis dėlto žalgiriečiai yra gana aiškūs akistatos favoritai.

Bene pirmą kartą šiame sezone „Panevėžio“ stovykloje driokstelėjo ne itin malonus griaustinis – grubi 18-mečio vartininko Dano Šimkevičiaus klaida. Pakankamai ramiai besiklosčiusioje akistatoje jaunasis vartų sargas praleido itin apmaudų įvartį ir tai pakreipė susitikimo eigą. Tiesa, po to D. Šimkevičius poroje sudėtingų situacijų gelbėjo savo komandą ir taip reabilitavosi, tad vargu, ar jo vietą šiame mače užims pastaruoju metu ant suolo esantis Šarūnas Jurevičius. „Panevėžiui“ šiame mače nepadės diskvalifikuotas puolėjas Sebastianas Vasquezas.

Kėdainių „Nevėžis“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Gegužės 14 dieną 19 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2

11 pralaimėjimų iš eilės patyrusi Kėdainių ekipa turi gerą progą nutraukti šią nemalonią seriją.

Realu, kad mačo protokole pamatysime Lietuvos čempionate dėl prieš sezoną patirtos traumos dar nedebiutavusį Evaldą Kugį. 27-erių futbolininkas gegužės 11-ąją su „Nevėžio B“ ekipa II lygos akistatoje net 8:0 sutriuškino Kauno „Fortūną“ bei įmušė 4 įvarčius per pirmą kėlinį. Jei Kėdainių klubas iškovos pergalę, iki 3 taškų sumažins deficitą nuo artimiausių konkurentų, o nuo Kauno rajono komandos atotrūkis taip pat būtų neženklus – 5 taškai. Šiame mače turėtume pamatyti itin susitelkusį „Nevėžį“, kuris sieks revanšo.

Nepaisant to, kad komandai negali padėti rezultatyviausias komandos žaidėjas Levanas Mačarašvilis, Andriaus Skerlos treniruojamas klubas tapo didžiausios sensacijos autoriais – įveikė čempioną „Žalgirį“. Čempionato debiutantai turėjo beveik savaitę laiko atsikvėpti ir pasiruošti šiam susitikimui, kuris, įprasmintas pergalingu akcentu, gali ekipą iš 8-osios pozicijos kilstelėti net į 5-ąją. Dar daugiau žavesio šiam susitikimui suteikia Kauno rajono klube žaidžiantys kėdainiečiai – Gabrielius Zagurskas, Jonas Supronas bei Ugnius Lekečinskas tai, kad šios dvi komandos nuožmiai kovojo Pirmoje lygoje.

Alytaus DFK „Dainava“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 14 dieną 20 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2

Pagaliau futbolas grįžo į Dzūkijos širdį – „Dainava“ savo mieste Lietuvos čempionate žais pirmą kartą nuo 2014-ųjų.

Alytaus klube pastaruoju metu pakilios nuotaikos: prisijungus vyr. treneriui Tomui Ražanauskui, dzūkai per ketverias rungtynes laimėjo net tris sykius. Su 9 taškais „Dainava“ koviniu atstumu priartėjo net prie trijų konkurentų, o nuo „Riterių“ dainaviečius skiria 5 taškai. Pozityvu yra ir tai, kad į rikiuotę grįžo Deivydas Matulevičius, tad vienintelis ryškesnis praradimas buvo Shunas Maeta. Be to, sėkmingiau pradėjo rungtyniauti vartų sargas Martynas Matijoška, savo potencialą įvarčiais pavertė Saidas Hamuličius, o žaidimas savo stadione su gausiomis „Dzūkų tankų“ gretomis gali tapti dar vienu svarbiu akstinu pratęsti pergalių seriją.

Dvikovose prieš tiesioginius konkurentus pralaimėję „Riteriai“ artimiausius penkis mačus žais su šiuo metu antroje turnyro lentelės pusėje išsirikiavusiomis komandomis. Jei sostinės klubas nenori sau apsisunkinti situacijos, iki birželio vidurio turi surinkti maksimalų taškų skaičių arba būti arti to. Žinoma, „Riterių“ pranašumu tikrai netaps faktas, jog ekipos rungtyniaus ant žolės, be to, pastarosiose rungtynėse nežaidė Dominykas Barauskas, Tomas Dombrauskis, Artūras Dolžnikovas ir Aleksandras Levšinas, o Angeliui Lezamai liko dar dviejų mačų diskvalifikacija.

„Kauno Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Gegužės 15 dieną 13 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1

Ant žolės pirmą kartą šiemet žengs ir 2-oje turnyro lentelės vietoje žengiantys kauniečiai.

Keturias pergales per pastarąsias penkerias rungtynes iškovojęs „Kauno Žalgiris“ praėjusį savaitgalį laimėjo svarbią dvikovą sostinėje ir gali išties užtikrintai jaustis pirmame ketverte. Tuo žalgiriečių tikslai šiame sezone, žinoma, neapsiriboja, tačiau atsipalaiduoti negalima – „Džiugas“ yra vienintelis ne pirmojo ketverto klubas, atėmęs iš Kauno komandos taškus. Tiesa, šį kartą „Kauno Žalgiris“ stos į kovą beveik optimalios sudėties, o Philipas Otele bei Michaelas Thuique'as sieks atlikti tai, ko jiems nepavyko Telšiuose.

Pirmajame rate buvo skirta išties nemažai komplimentų „Džiugo“ gynybai, tačiau pastaruoju metu ji braškėjo vis dažniau. Žemaičiai per 12 mačų yra praleidę jau 19 įvarčių, tačiau atsilikdami nuo oponentų pradeda žaisti atviresnį futbolą, kuriame gerai jaučiasi Nasko Milevas, Aivaras Emsis arba „Kauno Žalgirį“ pirmajame rate nuskriaudęs Leo Ribeiro. „Džiugas“ turėjo nemažai laiko sustyguoti veiksmus gynyboje, bet bloga žinia komandai tapo ta, kad jai negalės padėti keturias geltonas korteles susirinkęs nekeičiamas gynėjas Konstantinas Šulcas.

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 16 dieną 15 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 2:1

Čempionato lyderiai taip pat debiutuos „Hikvision“ arenoje – priims pasikandžioti sugebantį varžovą.

10 pergalių iškovoję vicečempionai yra tik 4-oje vietoje pagal įmuštus įvarčius, tačiau „Sūduvos“ gynyba kapituliavo tik 6 kartus ir tai yra akivaizdžiai geriausias rezultatas „Optibet A lygoje“. Makis Giannikoglou kol kas pateisina kiekvieno aistruolio lūkesčius ir net šešiuose mačuose yra išsaugojęs „sausus“ vartus, nors darbo bei sudėtingų situacijų turi beveik kiekvienoje akistatoje. Iš pažiūros „Sūduva“ yra galbūt vis dar per daug priklausoma nuo Kule Mbombo įvarčių, tačiau prie 8 įvarčius pelniusio įprastai iššauna bent vienas naujas arba prigesęs pabūklas.

„Banga“ nelaimi keturiuose mačuose iš eilės, bet pastarajame mače pasiektos lygiosios su „Panevėžiu“ įpūtė šiek tiek optimizmo. Nekeičiamas krašto gynėjas Jurijus Pavlykas patyrė traumą, tad ukrainiečio netekis ilgesniam laikui būtų išties nemenkas smūgis Gargždų ekipai. Gera naujiena „Bangai“ yra ta, kad po truputį įsibėgėja abu puolėjai – Darius Zubauskas ir Etienne'as Mukanya, o komandos lyderis Simonas Urbys demonstruoja puikią formą. Net ir tokioje situacijoje kovingos Gargždų ekipos nurašyti negalima – 14-asis finišuos atkaklia kova.