38-erių Curry atskleidė, kiek dar ketina rungtyniauti NBA

38-erių gynėjas stipriausioje pasaulio lygoje pradės jau 18-ąjį sezoną. Visą karjerą nuo 2009 metų „Warriors“ gretose rungtyniaujantis amerikietis kol kas neketina kabinti sportbačių ant vinies.
Interviu oficialiam NBA radijui S. Curry buvo paklaustas, kiek dar metų save mato profesionaliame krepšinyje.
„Žaisiu tol, kol leis mano kūnas.Smagiausia šiame karjeros etape yra tai, kad viską pradedi vertinti mažesniais etapais. Pasiruoši vasarą, įveiki sezoną ir žinai, ką turi padaryti, kad galėtum tęsti karjerą.
Akivaizdu, kad dar turiu sutartį dvejiems metams ir papildomą sezoną. Manau, tai geras laikotarpis, kuriam galiu visiškai atsiduoti, o tada žiūrėsime, kas bus toliau“, – kalbėjo S. Curry.
Praėjusį sezoną traumų pristabdytas gynėjas sužaidė vos 45 rungtynes.
Per jas S. Curry vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 31 minutę, pelnydavo 26,5 taško, atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo 3,5 kamuolio.
Nepaisant solidaus amžiaus, keturiskart NBA čempionas išlieka vienu svarbiausių „Warriors“ žaidėjų ir tikisi dar ne vieną sezoną rungtyniauti aukščiausiu lygiu.
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