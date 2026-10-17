Denverio ekipa prieš sezono startą prarado gynėją

24-erių gynėjas traumą patyrė trečiadienį vykusiose ikisezoninėse rungtynėse su Los Andželo „Clippers“.Krepšininkui diagnozuotas kairiojo kelio patempimas.
Penktadienį „Nuggets“ oficialiai paskelbė, kad J. Strawtherio sveikatos būklė bus iš naujo įvertinta po šešių savaičių.
Tai reiškia, kad gynėjas praleis NBA reguliariojo sezono pradžią, o tiksli jo sugrįžimo data kol kas nėra aiški.
Artėjančiame sezone J. Strawtheriui buvo numatytas svarbus vaidmuo Denverio komandos atsarginių žaidėjų gretose.
Praėjusį sezoną amerikietis sužaidė 57 reguliariojo sezono rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 7,2 taško.
Atkrintamosiose varžybose jis aikštėje pasirodė dukart, o „Nuggets“ jau pirmajame etape nusileido Minesotos „Timberwolves“ ekipai.
2023 metų NBA naujokų biržoje J. Strawtheris buvo pasirinktas 29-uoju šaukimu.
Per savo karjerą NBA Gonzagos universiteto auklėtinis 18 rungtynių pradėjo starto penkete.
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