Pirmosios Jameso rungtynės Filadelfijoje – sausakimša arena ir įspūdingas epizodas

41-erių NBA žvaigždė penktadienį debiutavo Filadelfijoje vykusiose ikisezoninėse rungtynėse su Bostono „Celtics“, kurias šeimininkai po pratęsimo pralaimėjo 120:125.
Susitikimą stebėjo 19 746 žiūrovai, o visi bilietai į paskutines „76ers“ ikisezonines rungtynes buvo išpirkti.
Didžiausias ovacijas sukėlė epizodas, kai Tyrese'as Maxey dar iš savo aikštės pusės pakabino kamuolį L. Jamesui, o šis jį pagavęs galingai įkrovė abiem rankomis.
„Tai yra mūsų tarpusavio ryšys. Vienas svarbiausių mūsų puolimo ginklų bus greitas perėjimas į puolimą“, – po rungtynių kalbėjo L. Jamesas.
Veteranas per susitikimą pelnė 8 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.
Prieš rungtynes L. Jamesas atliko savo garsųjį ritualą, į orą išmesdamas kreidos miltelius, o pristatant žaidėjus sulaukė kurtinančių ovacijų.
Filadelfijos sirgaliai galimybės išvysti NBA legendą su „76ers“ marškinėliais laukė nuo liepos, kai jis pasirašė dvejų metų sutartį su klubu.
Prieš rungtynes būriai vaikų laukė prie komandos išėjimo į aikštę, tikėdamiesi gauti autografą ar nusifotografuoti su krepšininku.
L. Jamesas po apšilimo pasikvietė berniuką ir mergaitę prie atsarginių žaidėjų suolelio bei kartu su jais nusifotografavo.
Šiose rungtynėse Filadelfijos gretose žaidė beveik visi pagrindiniai krepšininkai. Vienintelis iš startinio penketo nežaidė VJ Edgecombe'as.
Dėmesio sulaukė ir Jaylenas Brownas, kuris pirmą kartą susitiko su buvusia savo komanda po vasarą įvykusių mainų.
2024 metų NBA finalo naudingiausias žaidėjas prieš „Celtics“ pelnė 20 taškų.
„Ten praleidau dešimt metų, todėl šis etapas niekada nebus visiškai pamirštas“, – apie laiką Bostone kalbėjo J. Brownas.
L. Jamesui artėjantis sezonas bus jau 24-asis NBA karjeroje – tai naujas lygos rekordas.
Pastaruosius aštuonerius metus jis rungtyniavo Los Andželo „Lakers“ komandoje, tačiau vasarą nusprendė persikelti į Filadelfiją ir pasirašė dvejų metų sutartį už NBA minimalų atlyginimą.
Vienu svarbiausių šio sprendimo veiksnių tapo artima draugystė su T. Maxey.
Įdomu tai, kad L. Jamesas po treniruočių iš „76ers“ bazės Naujajame Džersyje į Niujorką keliauja sraigtasparniu.
Jo keliamo triukšmo jau ne kartą buvo girdėti net per komandos draugų interviu po treniruočių.
„Esu taip keliavęs ir anksčiau. Tai tiesiog dar viena transporto priemonė“, – šypsojosi L. Jamesas.
Filadelfijos ekipa reguliarųjį NBA sezoną pradės antradienį išvykoje su Niujorko „Knicks“, kurie prieš rungtynes iškels praėjusio sezono čempionų vėliavą.
Ketvirtadienį „76ers“ namuose priims Klivlando „Cavaliers“.
„Judame tinkama linkme. Kartu dirbame vos kelias savaites, todėl vis dar ieškome savo ritmo ir taisome klaidas.
Viskas nebus tobula, nes tik pradedame žaisti kartu. Tačiau jau turime pagrindą, ant kurio galime statyti savo žaidimą“, – teigė L. Jamesas.
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