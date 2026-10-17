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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis lemiamu metu kūrė pergalę lėmusius epizodus

2026-10-17 07:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 07:43
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Po atkaklios kovos pergalę NBA paskutinėse pasirengimo rungtynėse iškovojo Milvokio „Bucks“ ekipa.

Kasparas Jakučionis | Scanpix nuotr.

Po atkaklios kovos pergalę NBA paskutinėse pasirengimo rungtynėse iškovojo Milvokio „Bucks“ ekipa.

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Kasparo Jakučionio komanda svetimoje arenoje 128:127 (21:29, 35:42, 34:22, 27:24, 11:10) nugalėjo Indianos „Pacers“ komandą.

Lietuvisnugalėtojų gretose per 14 žaidimo minučių pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 4 atšokusius kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau sykį pažeidė taisykles.

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„Pacers“ gretose rezultatyviausias buvo 24 taškus pelnęs Pascalis Siakamas, 17 pridėjo Tyrese'as Haliburtonas, 14 – Kobe Brownas.

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Milvokio  komandoje 25 taškus surinko Tyleris Herro, 14 pridėjo Braydenas Burriesas, 13 – Kel'elis Ware'as.

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„Pacers“ pirmoje rungtynių pusėje buvo įgijęs 19 taškų pranašumą – 66:47, tačiau „Bucks“ sugebėjo atsitiesti ir ketvirtajame kėlinyje persvėrė rezultatą. Likus 1,6 sekundės K. Jakučionis rezultatyviai perdavė kamuolį K. Ware'ui, kuris išlygino rezultatą 117:117 ir išplėšė pratęsimą.

Pratęsime K. Jakučionis pelnė svarbų dvitaškį ir atliko tris rezultatyvius perdavimus, o paskutinysis jų, likus 14 sekundžių, leido K. Ware'ui padidinti persvarą iki 128:125. „Bucks“ išsaugojo pergalę 128:127.

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Reguliariojo sezono pradžioje, spalio 22 dieną, „Pacers“ išvykoje susitiks su Naujojo Orleano „Pelicans“, o „Bucks“ – su Vašingtono „Wizards“.

„Pacers“: Pascalis Siakamas 24 (5/7 trit., 4 atk. kam.), Tyrese Haliburtonas 17 (4/8 dvit., 3/6 trit., 6 rez. perd.), Kobe Brownas 14 (3/11 dvit., 5 atk. kam.), Obi Toppinas 12 (4/7 trit., 7 atk. kam.), Ivica Zubac (5/8 dvit., 11 atk. kam.) ir Andrew Nembhardas (4/5 dvit., 7 rez. perd.) po 11, Keba Keita 10 (5/5 dvit., 6 atk. kam.), Quentonas Jacksonas 9 (1/4 trit.), Kelly Oubre , Larry Nance ir Jay Huffas (0/6 trit.) po 4, Rienkas Mastas 3 (4 atk. kam.), Jalenas Slawsonas ir Bradenas Smithas (7 rez. perd., 4 kld.) po 2.

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„Bucks“: Tyleris Herro 25 (5/9 dvit., 5/7 trit.), Braydenas Burriesas 14 (6/7 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam.), Kel'elas Ware 13 (5/8 dvit., 1/4 trit.), Kyle Kuzma (3/3 trit., 5 atk. kam.) ir Kevinas Porteris (3/6 dvit., 4 kld.) po 11, Jaime Jaquezas (4/4 dvit., 0/4 trit.) ir AJ Greenas (3/5 trit.) po 9, Ryanas Rollinsas 8 (4/6 dvit., 5 rez. perd.), Mylesas Turneris (2/6 dvit., 13 atk. kam.) ir Bogoljubas Markovičius (2/6 dvit., 1/5 trit., 8 atk. kam.) po 7, Ousmane Diengas (0/6 trit.) ir Cormac Ryanas po 4, Kamas Jonesas ir Kasparas Jakučionis (4 atk. kam., 6 rez. perd.) po 3.

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