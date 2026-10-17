Buzelis pasirengimą pabaigė rezultatyviu pasirodymu

Matas Buzelis nugalėtojams per 19 minučių pelnė 14 taškų (5/6 dvit., 0/3 trit., 4/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, bet prasižengė 4 kartus ir suklydo 2 sykius.
„Bulls“ gretose rezultatyviausias buvo 16 taškų pelnęs Calebas Wilsonas, po 14 pridėjo Jordanas Hawkinsas ir Matas Buzelis.
Minesotos komandoje 21 tašką surinko Isaiah Evansas, po 18 pridėjo Drew Timme'as ir Jaylenas Clarkas.
Rungtynės prasidėjo atkaklia kova, tačiau prieš ilgąją pertrauką „Bulls“ įgijo septynių taškų persvarą – 67:60. Po pertraukos Minesotos ekipa buvo sumažinusi atsilikimą iki penkių taškų – 76:71, bet šeimininkai vėl nutolo.
Lemiamame ketvirtyje „Bulls“ iniciatyvą išlaikė J. Hawkinsas, kurio tritaškis padidino persvarą iki 103:91. Vėliau Čikagos klubas įgijo 19 taškų pranašumą ir užtikrintai laimėjo 133:116.
Tai buvo paskutinės draugiškos rungtynės.
Spalio 22 dieną „Bulls“ išvykoje susitiks su Toronto „Raptors“, o „Timberwolves“ tą pačią dieną svečiuose žais su Majamio „Heat“.
„Bulls“: Calebas Wilsonas 16 (5/10 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Matas Buzelis (5/6 dvit., 6 atk. kam.) ir Jordanas Hawkinsas (4/5 trit.) po 14, Joshas Giddey (3/5 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Leonardas Milleris (6 atk. kam.) po 12, Normanas Powellas (2/4 trit., 4 atk. kam.) ir Orlando Robinsonas (4 atk. kam.) po 9, Tre Jonesas 8 (4/6 dvit., 5 rez. perd.), Drew Petersonas, Patrickas Williamsas ir Dailynas Swainas (4 atk. kam.) po 7, Jaylinas Sellersas 6, Jalenas Smithas (5 atk. kam.) ir Noa Essengue po 5, Buddy Hieldas 2.
„Timberwolves“: Isaiahas Evansas 21 (5/10 trit.), Jaylenas Clarkas (3/8 trit., 7 atk. kam.) ir Drew Timme (6/9 dvit., 7 atk. kam.) po 18, Cody Williamsas 15 (5/5 dvit., 1/6 trit.), Zyonas Pullinas 14 (3/6 dvit., 10 rez. perd.), Joanas Beringeris 11 (4/12 dvit., 6 atk. kam.), KJ Martinas 9 (3/5 dvit.), Terrence Shannonas 6 (4 rez. perd.), Antonio Reevesas 4.
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