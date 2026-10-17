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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis pasirengimą pabaigė rezultatyviu pasirodymu

2026-10-17 07:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 07:47
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Pergalę NBA lygoje iškovojo Čikagos „Bulls“ krepšininkai, kurie namų arenoje 133:116 (33:28, 34:32, 31:28, 35:28) įveikė Minesotos „Timberwolves“ klubą.

Matas Buzelis | Scanpix nuotr.

Pergalę NBA lygoje iškovojo Čikagos „Bulls“ krepšininkai, kurie namų arenoje 133:116 (33:28, 34:32, 31:28, 35:28) įveikė Minesotos „Timberwolves“ klubą.

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Matas Buzelis nugalėtojams per 19 minučių pelnė 14 taškų (5/6 dvit., 0/3 trit., 4/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, bet prasižengė 4 kartus ir suklydo 2 sykius.

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„Bulls“ gretose rezultatyviausias buvo 16 taškų pelnęs Calebas Wilsonas, po 14 pridėjo Jordanas Hawkinsas ir Matas Buzelis.

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Minesotos komandoje 21 tašką surinko Isaiah Evansas, po 18 pridėjo Drew Timme'as ir Jaylenas Clarkas.

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Rungtynės prasidėjo atkaklia kova, tačiau prieš ilgąją pertrauką „Bulls“ įgijo septynių taškų persvarą – 67:60. Po pertraukos Minesotos ekipa buvo sumažinusi atsilikimą iki penkių taškų – 76:71, bet šeimininkai vėl nutolo.

Lemiamame ketvirtyje „Bulls“ iniciatyvą išlaikė J. Hawkinsas, kurio tritaškis padidino persvarą iki 103:91. Vėliau Čikagos klubas įgijo 19 taškų pranašumą ir užtikrintai laimėjo 133:116.

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Tai buvo paskutinės draugiškos rungtynės.

Spalio 22 dieną „Bulls“ išvykoje susitiks su Toronto „Raptors“, o „Timberwolves“ tą pačią dieną svečiuose žais su Majamio „Heat“.

„Bulls“: Calebas Wilsonas 16 (5/10 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Matas Buzelis (5/6 dvit., 6 atk. kam.) ir Jordanas Hawkinsas (4/5 trit.) po 14, Joshas Giddey (3/5 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Leonardas Milleris (6 atk. kam.) po 12, Normanas Powellas (2/4 trit., 4 atk. kam.) ir Orlando Robinsonas (4 atk. kam.) po 9, Tre Jonesas 8 (4/6 dvit., 5 rez. perd.), Drew Petersonas, Patrickas Williamsas ir Dailynas Swainas (4 atk. kam.) po 7, Jaylinas Sellersas 6, Jalenas Smithas (5 atk. kam.) ir Noa Essengue po 5, Buddy Hieldas 2.

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„Timberwolves“: Isaiahas Evansas 21 (5/10 trit.), Jaylenas Clarkas (3/8 trit., 7 atk. kam.) ir Drew Timme (6/9 dvit., 7 atk. kam.) po 18, Cody Williamsas 15 (5/5 dvit., 1/6 trit.), Zyonas Pullinas 14 (3/6 dvit., 10 rez. perd.), Joanas Beringeris 11 (4/12 dvit., 6 atk. kam.), KJ Martinas 9 (3/5 dvit.), Terrence Shannonas 6 (4 rez. perd.), Antonio Reevesas 4.

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