Sabonis akistatoje prieš Wembanyamą įsirašė dvigubą dublį

Domantas Sabonis pralaimėtojų gretose per 30 žaidimo minučių įmetė 14 taškų (3/7 dvit., 1/2 trit., 5/10 baud.), sugriebė 10 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, bet prasižengė 4 kartus bei suklydo 5 sykius.
San Antonijaus ekipos gretose rezultatyviausias buvo 19 taškų pelnęs Dylanas Harperis, 16 pridėjo De'Aaronas Foxas, 15 – Keldonas Johnsonas.
„Kings“ komandoje 20 taškų surinko Zachas LaVine’as.
„Spurs“ nuo pirmųjų minučių dominavo aikštėje ir jau pirmajame kėlinyje įgijo 24 taškų persvarą – 42:18. San Antonijaus ekipa nemažino apsukų ir prieš ilgąją pertrauką pirmavo net 71:37.
Po pertraukos „Kings“ bandymai mažinti atsilikimą buvo nesėkmingi. D. Harperio vedami šeimininkai išlaikė solidų pranašumą ir iškovojo triuškinamą pergalę 126:97.
Spalio 21 dieną „Spurs“ reguliariojo sezono atidaryme namuose susitiks su Oklahomos „Thunder“, o „Kings“ spalio 22-ąją išvykoje žais su Los Andželo „Clippers“.
„Spurs“: Dylanas Harperis 19 (4/6 dvit., 3/6 trit., 4 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 16 (2/5 trit., 6 atk. kam.), Keldonas Johnsonas 15 (3/6 dvit., 5 atk. kam.), Victoras Wembanyama 14 (5/7 dvit., 8 atk. kam.), Stephonas Castle 13 (5/7 dvit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Devinas Vassellas 12 (2/6 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Ja'Kobi Gillespie 11 (3/4 trit.), Julianas Champagnie 9 (3/10 trit., 4 atk. kam.), Carteris Bryantas 5 (1/5 trit., 8 atk. kam.), Maliq Brownas 4 (4 atk. kam.), Harrisonas Barnesas 3, Davidas Jonesas Garcia ir Tarris Reedas (8 atk. kam.) po 2.
„Kings“: Zachas LaVine 20 (5/7 dvit., 1/5 trit.), Domantas Sabonis (3/7 dvit., 10 atk. kam., 5 kld.) ir Benas Simmonsas (5/9 dvit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.) po 14, Darius Acuffas (4/10 dvit.) ir Precious Achiuwa (6/6 dvit., 4 atk. kam.) po 13, Daeqwonas Plowdenas ir Nique Cliffordas (4 atk. kam.) po 5, Jonathanas Mogbo 4 (4 atk. kam.), Keeganas Murray ir Emanuelas Sharpas (0/5 trit., 4 per. kam.) po 3, De'Andre Hunteris 2, Tristenas Newtonas 1.
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