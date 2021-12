2021-ųjų esporto topai: lietuviai savo pasiekimais nenusileido pasaulio geriausiems

REKLAMA

REKLAMA

Nors pasaulinė koronaviruso pandemija į žaidimų ratus nuo 2019-ųjų pabaigos nuolat kaišiojo pagalius, esportas 2021-aisiais sugrįžo su trenksmu. „League of Legends” pasaulio čempionatas pateikė vieną įspūdingiausių finalų esporto istorijoje, o CS:GO į arenas sugrįžusius žaidėjus džiugino neįtikėtinais epizodais.

Pažiūrėkime, kas tarp neįtikėtinai aršios esporto industrijos iškilo aukščiausiai:

Didžiausias esporto turnyras – „Dota 2” „The International”

Dvejus metus lauktas „Dota 2” pasaulio čempionatas pagaliau sugrįžo ir žaidėjams vėl pasiūlė įspūdingą prizinį fondą – 40 milijonų dolerių. Anksčiau tam pačiam žaidimui priklausęs rekordas buvo sumuštas visais šešiais milijonais.

Antrą vietą pagal prizinį fondą užimantį turnyrą – PUBG pasaulio čempionatą – „The International” aplenkė visais 33 mln. dolerių, tad nenuostabu, jog čempionais tapę „Team Spirit” žaidėjai iškart tapo turtingiausiais esporto atstovais istorijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Geriausias mačas – „League of Legends” pasaulio čempionato finalas

Viename įspūdingiausių „League of Legends” finalų istorijoje jėgas tarpusavyje vėl surėmė Kinijos ir Pietų Korėjos komandos.

Iki šių metų pasaulio čempionato Kinijos komanda „EDward Gaming” niekad nebuvo įveikusi ketvirtfinalio etapo, o korėjiečiai DWG KIA gynė nugalėtojų titulą. Nepaisant to, EDG ekipai pavyko surengti įspūdingą pasirodymą ir sugrąžinti pasaulio čempionų taurę į Kiniją.

Iš viso pasaulio čempionato finalas truko apie penkias valandas, grynas mačo laikas – 3 valandos.

Geriausias žaidėjas – CS:GO žvaigždė Oleksandras „s1mple” Kostyljevas

Nuspėti šių metų nugalėtoją sunku nebuvo – juo visiškai pelnytai tapo CS:GO superkomandos „Natus Vincere“ žvaigždė Oleksandras „s1mple“ Kostyljevas.

Geriausiu visų laikų CS:GO žaidėju tituluojamam ukrainiečiui šie metai buvo pasakiški - laimėtas „Intel Grand Slam“ turnyras, pirmą kartą karjeroje nuskintas „Masters“ titulas Stokholme ir lygių neradęs pasirodymas neseniai vykusiame „Blast Premier Fall Finals“ turnyre.

REKLAMA

REKLAMA

O.Kostyljevui tai antras geriausio CS:GO žaidėjo titulas šiemet – analogiška statulėlė jam buvo įteikta ir lapkritį vykusiuose „The Esports Awards“.

Žinant tai, kokie sėkmingi metai buvo „s1mple”, neturėtų nustebinti ir tai, jog geriausia pasaulio organizacija tapo jo atstovaujama „Natus Vincere”.

Gražiausias esporto epizodas – „refrezh” stebuklas

Gražiausias 2021 metų CS:GO epizodas neabejotinai priklauso Ismailui „refrezh” Ali. Atsilikinėdami 14-15, „Heroic” buvo per vieną raundą nuo pralaimėto žemėlapio, be to, „refrezh” buvo vienintelis likęs žaidėjas prieš visą varžovų komandą. Visgi žaidėjui pavyko sukurti visišką stebuklą, nušauti penkis priešininkus ir išplėšti pratęsimą. Šio herojiško epizodo pabaigoje „refrezh” gyvybės stulpelyje buvo belikę trys procentai.

REKLAMA

REKLAMA

Didžiausias lietuvio pasiekimas – Lauryno „NBS” Kisieliaus pergalė „Valorant” pasaulio čempionate

2021-ieji buvo sėkmingi ir Lietuvos esportui. Aurimas „Bymas” Pipiras toliau reguliariai stebindavo prieš geriausias pasaulio CS:GO komandas, o esporto bendruomenei puikiai žinomas Žygimantas Kriščiūnas tapo vienos iš didžiausių pasaulio organizacijų „G2 Esports” esporto vadovu.

Visgi visus savo tautiečius šioje kategorijoje nurungė Laurynas „NBS” Kisielius, kurio treniruojama komanda „Acend” tapo pirmą kartą organizuoto „Valorant” pasaulio čempionato nugalėtoja.

Finale po alinančios, daugiau nei keturias valandas trukusios kovos „Acend” 3-2 įveikė Rusijos esporto organizaciją „Gambit Esports”.

Už triumfą „Acend” atiteko ir didžioji 1 milijono prizinio fondo pyrago dalis – 350 tūkst. JAV dolerių.

1 — Laurynas 'Nbs' Kisielius (@FollowNbs) December 13, 2021

Autorius: Lukas Langvinis