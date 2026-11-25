Federacijos vadovė Ramona Pop teigė, kad šiais dirbtinio intelekto funkcijas turinčiais akiniais galima nepastebimai įrašyti vaizdą ir garsą.
„Išmanieji akiniai kelia didelį pavojų duomenų apsaugai tiek aplinkiniams, tiek patiems naudotojams“, – sakė ji.
Federacijos teigimu, pirkėjams trūksta informacijos apie tai, kad naudodami akinius jie gali pažeisti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).
„Gaminiai turi būti sukurti taip, kad žmonės galėtų jais naudotis laikydamiesi duomenų apsaugos taisyklių, o trečiųjų šalių teisės liktų apsaugotos“, – sakė R. Pop.
Vartotojų gynėjams kyla klausimų dėl įspėjamosios lemputės
Įvairių gamintojų kartu su technologijų bendrovėmis parduodamais išmaniaisiais akiniais galima fotografuoti, įrašyti vaizdą ir garsą bei rodyti filmuojamą vaizdą realiuoju laiku.
Gamintojai teigia, kad ant akinių esanti LED lemputė įspėja šalia esančius žmones, kai filmuojama. Vartotojų gynėjų vertinimu, to nepakanka apsaugoti žmones nuo nepageidaujamo filmavimo.
„Vos kelių milimetrų dydžio mažos baltos mirksinčios lemputės nepakanka pranešti viešose erdvėse esantiems žmonėms, kad jie yra filmuojami“, – sakė R. Pop.
Ieškinį „Ray-Ban“ gamintojai federacija pateikė Berlyne. AFP pranešimo metu nė viena iš bendrovių komentarų nepateikė. „Meta“ valdo „WhatsApp“, „Facebook“ ir „Instagram“.