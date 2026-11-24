Juos galima pastebėti naujausiuose kadruose Instagram platformoje.
Štai kaip atrodo dabar
Naujame vaizdo įraše, kuriame jis įsiamžino prie automobilio, galima matyti vieną naują jo išvaizdos detalę.
Akyliausi galėjo pastebėti, kad dainininkas užsiaugino ūsus.
Iš arčiau šiuos pokyčius galima pamatyti ir kitame kadre.
Nuotraukoje iš susitikimo su mokiniais vienoje Lietuvos gimnazijų, kuri taip pat buvo paviešinta socialiniuose tinkluose.
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