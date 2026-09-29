Iš Vido Bareikio – staigmena

Pirmą kartą gyvai kūrinys nuskambėjo Alytuje, lygos sezono atidarymo renginio metu.
Šia žinia V. Bareikis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Kaip teigia pats atlikėjas, pasiūlymo sukurti lygos himną jis sulaukė iš naujojo NKL direktoriaus Gedimino Kvietkausko. Kūrybinio proceso metu V. Bareikis kėlė tikslą išsklaidyti apie antrąją šalies krepšinio lygą sklandančius stereotipus ir parodyti juos kaip privalumus.
Nuo stereotipų iki charakterio
Savo socialinio tinklo įraše Vidas Bareikis akcentavo, kad dažnai minimi lygos bruožai neturėtų būti laikomi trūkumais:
„Mažos salės? NU IR KĄ? Jauni žaidėjai? NU IR KĄ? Provincijos miestai? NU IR KĄ?“ – rašė atlikėjas.
V. Bareikio teigimu, svarbiausi krepšinio elementai yra meilė šiam sportui, kovingumas ir tvirtas charakteris, kurio aikštelėje prireikia itin dažnai.
Gyvas debiutas Alytuje
Naujasis kūrinys „NU IR KĄ?!?“ pirmą kartą gyvai buvo atliktas Alytaus arenoje, kurioje susirinkę fanai audringai sutiko atlikėjo pasirodymą. Dainingas ir energingas kūrinys nuo šiol lydės NKL komandas bei sirgalius viso 2026–2027 m. sezono metu.
Atlikėjas pasveikino Alytaus miestą su krepšinio sezono startu bei padėkojo visiems susirinkusiems gerbėjams už palaikymą.
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