Apie aktoriaus mirtį socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė Los Andžele įsikūrusi teatro trupė „InterAct Theatre Company“, kurios vienas iš įkūrėjų buvo pats S. Hackas, rašo TheIndependent.
Pranešama, kad aktorius mirė savo namuose, patyręs staigų ir netikėtą širdies veiklos sutrikimą.
Atsisveikino jautriais žodžiais
Teatro trupė, paskelbusi aktoriaus nuotrauką, pasidalijo jautriu atsisveikinimu.
„Jis buvo talentingas ir įvairiapusis aktorius, puikus grafikos menininkas ir brangus mūsų kūrybinės šeimos narys“, – rašoma pranešime.
Trupės atstovai pabrėžė, kad S. Hacko kūrybiškumas ir talentas turėjo didelės įtakos teatro veiklai nuo pat jo įkūrimo.
„Jo kūrybiškumas ir talentas padėjo formuoti „InterAct“ veiklą ankstyvaisiais metais, o jo meniškumas, humoro jausmas, šiluma ir dosni dvasia praturtino viską, prie ko jis prisilietė“, – teigiama atsisveikinimo įraše.
Taip pat prisiminta aktoriaus karjeros pradžia Brodvėjuje.
„Stevenas labai didžiavosi savo ankstyvąja Brodvėjaus šokėjo karjera, kurios metu pasirodė originaliame miuziklo „Katės“ („Cats“) pastatyme ir gastroliavo su „A Chorus Line“, – rašė kolegos.
Teatro trupė taip pat pagerbė aktoriaus indėlį į kino, televizijos ir reklamos pasaulį.
„Prisimindami Steveną, švenčiame ne tik daugybę jo nuopelnų mūsų trupei, bet ir džiaugsmą, kurį suteikė galimybė jį pažinti ir su juo dirbti.
Jis visada užims ypatingą vietą „InterAct“ istorijoje ir jį pažinojusių žmonių širdyse.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, draugams ir visiems, kurie jį mylėjo. Tebūnie jo atminimas palaimintas“, – rašoma pranešime.
Nusifilmavo daugybėje populiarių serialų
S. Hackas gimė 1958 metais Sent Luise, Misūrio valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Profesinę karjerą jis pradėjo dar paauglystėje – 1978 metais pasirodė muzikiniame filme „Briliantinas“ („Grease“) kaip šokėjas.
Vėliau penkerius metus vaidino originaliame Andrew Lloydo Webberio miuziklo „Katės“ pastatyme Brodvėjuje.
Per savo ilgametę karjerą aktorius pasirodė daugybėje žinomų televizijos serialų.
Tarp jų – „Amerikietiška siaubo istorija“, „Nusivylusios namų šeimininkės“, „Kriminaliniai protai“ („Criminal Minds“), „Mentalistas“ („The Mentalist“), „Seinfeldas“ („Seinfeld“), „Daktariūkščiai“ („Scrubs“), „Visi myli Reimondą“ („Everybody Loves Raymond“) ir „Vakarų sparnas“ („The West Wing“).
Jis taip pat vaidino serialuose „iCarly“, „General Hospital“, „Days of Our Lives“, „Pam & Tommy“ ir kituose televizijos projektuose.
Aktoriaus filmografijoje – ir tokie kino filmai kaip „Junk“ bei „Amsterdamas“ („Amsterdam“), kuriame pagrindinius vaidmenis atliko Christianas Bale'as, Margot Robbie ir Zoe Saldana.
S. Hackas taip pat prisidėjo prie „Marvel“ kino projektų, tarp kurių – „Fantastiškasis ketvertas“ („Fantastic Four“) ir „Toras. Tamsos pasaulis“ („Thor: The Dark World“).
Be darbo televizijoje ir kine, jis aktyviai dalyvavo teatro veikloje. Aktorius pasirodė spektakliuose „Komivojažieriaus mirtis“ („Death of a Salesman“), „Mūsų miestelis“ („Our Town“), „The Laramie Project“ ir „A Little Night Music“.
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