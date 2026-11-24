Įrašą su širdį virpinančiais žodžiais jis paskelbė savo Facebook paskyroje.
Širdį veriantis laiškas
Ten vyras jautriai prisiminė Anapilin iškeliavusią mamą, jos gyvenimo istoriją bei pasidalijo bendrais prisiminimais.
„Vakar mirė mano Mama – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedros ilgametė docentė ir vedėja, knygų autorė, mylima mama, žmona, sesuo ir močiutė.
Visą vaikystę buvau „Donato Katkaus sūnus“. Tėčio šešėlis buvo didelis. Tačiau per pastaruosius kelerius metus nutiko kažkas keisto – Lietuvos ambasadose, vyno degustacijose, verslo įstaigose vis dažniau praėjau sutikti įvairių stiprių moterų kokios nors galios pozicijose – vadovių, dėstytojų, eksperčių, diplomačių.
– Aj, tai tu pasirodo Laimos vaikas? Oho! Tavo mama buvo ypatinga. Arba, kaip rašė viena jos studentė, „pati geriausia, reikliausia, griežčiausia, teisingiausia ir mylimiausia dėstytoja“.
Laima Erika Starkauskaitė-Katkuvienė išgyveno baisiausius XX amžiaus įvykius. Ji gimė per karą, 1942 m. sausio 31 d. Vokietijoje, stovykloje Regenwalde, kur šeima atsidūrė bėgdama nuo sovietų. Tėvas Juozas buvo girininkas, vėliau Prienų lentpjūvės vadovas. Mama Konstancija dirbo urėdijos sekretore ir buvo viena iš dviejų tarpukario Prienų „panelių“ (kita dirbo pašte). 1942 m. šeima, vienintelė iš visos giminės, grįžo į Lietuvą.
Vokiškos šaknys vos nesukliudė jai studijuoti. Mokytojas perspėjo, kad Vokietijoje gimusi „Erika Starkowski“ neturi jokių šansų įstoti į aukštąją mokyklą. Tada močiutė pasirūpino naujais metrikais, ir mama tapo Laima Starkauskaite, gimusia Prienuose. Tikrus dokumentus su abiem vardais – Laima Erika – ji gavo tik atkūrus nepriklausomybę. Kai paprašė grąžinti originalų vokišką gimimo liudijimą, išgirdo: „Sunaikinom”, ką padariusius atsiminimuose ji apibūdina kaip “Svoločiai!“
Kai jai buvo trylika, milicija atėjo suimti jos pusseserės Danės, partizano Vinco Daunoro žmonos. Šeima kelerius metus slėpė Danę: vasaras ji leisdavo pas vyrą bunkeryje, žiemas – pas Starkauskus, o atėjus stribams lįsdavo į spintą. Tą vakarą Danė bandė šokti pro langą, bet pakliuvo tiesiai milicininkui į glėbį. Trylikametė Laima užbėgo ant aukšto ir pagriebė nuotraukas, kuriose buvo Vincas – paskutinis Dainavos apygardos partizanų vadas, žuvęs 1954 m. Pro skylę stoge ji išlipo ant tvarto, nušoko žemėn ir su nuotraukomis nubėgo pas kaimynus. Ten nuotraukos buvo sudegintos, ir Danei buvo lengviau gintis.
Kai jai buvo keturiolika, negrįžo mylimas brolis Arvydas. Per 1956 m. Vėlines, grįždamas iš Vilniaus per Kauną, jis prisijungė prie kauniečių demonstracijos prieš Vengrijos sukilimo numalšinimą. Jį suėmė ir nuteisė dešimčiai metų. Ketverius iš jų jis praleido Mordovijos lageriuose, kur jį ne kartą lankė mama su močiute. Dabar jau A.A. dėdė Arvydas, vėliau žinomas istorikas ir vienas orientacininkų judėjimo Lietuvoje pradininkų, rašė jai ilgus laiškus. Apie Mordvą juose pasakojo nedaug, nesiskundė – labiau mokė jaunesniąją seserį, kokias knygas skaityti ir kaip planuoti laiką, kad jo užtektų ir studijoms, ir muzikai, ir sportui, ir parodoms. Mama visą gyvenimą negerbė besiskundžiančių ir inkščiančių.
Septyniolikos ji, pirmoji iš Prienų vidurinės mokyklos, įstojo studijuoti anglų filologijos į Vilniaus universitetą, o 1964 m. baigė jį raudonu diplomu. Tikra akademikė: po studijų Leningrade parašė disertaciją apie lietuvių kalbos beasmenius sakinius ir apgynė ją Vilniuje. Kaip dar praėjusią savaitę kalbantis pati stebėjosi, „rašiau apie lietuvių kalbos gramatiką rusų kalba“.
Tuo tarpu gausybė studenčių (ir keli studentai) ją prisimena kitaip. Daugelį jų sutikdavau kasmetinėje mamos talkoje, kai pjaustydavom svarainius naminiam limonadui. Jiems ji buvo negailestingai logiška anglistė, viena akademinio rašymo dėstymo Lietuvoje pradininkių, knygų autorė ir visada pasitempusi akademikė. Pati save ji juokais vadino „britiško auklėjimo suvalkiete“.
Britiškas auklėjimas atsispindėjo ne tik jos griežtame požiūryje į studentus, bet ir kultūroje. Mama žiauriai nekentė „sovietijos“ – grubumo, chamizmo, girtuokliavimo, deficito, baimės, melo. Jos ir kolegių pastangomis senamiestyje įsikūrusi VU Anglų filologijos katedra buvo kaip ambasada, kita teritorija, Narnija, į kurią buvo galima patekti pro slaptas duris šalia laiptų.
Pati mama rašė, kad katedra buvo „tarsi nedidelė vakarietiškos kultūros salelė“. Žmonės čia ne tik kalbėjo angliškai, bet ir elgėsi britiškai – kaip džentelmenai ir ledi: pagarbiai, kultūringai. Baisus skirtumas nuo proletariato už Vilniaus universiteto sienų. Kai kas nors baisaus prasiskverbdavo pro tas sienas, mama nuožmiai kovojo, kad išsaugotų tą neliečiamą vietą, kitą pasaulį pilkame sovietijos peizaže. Sovietai tai jautė ir inteligentams atsidėkodavo neapykanta – universiteto dėstytojai ir net profesoriai uždirbdavo mažiau nei eilinis fabriko darbininkas.
Pirmą kartą išvykusi į Vakarus, mama buvo priblokšta. Vėliau atsiminimuose rašė: „…aš niekaip nesuprasdavau, kodėl tokioje šalyje, kur laisvai nusiperki batus, dešros ir netgi tualetinio popieriaus, žmonės pykstasi, skiriasi… Na, nebent jie nežino, kokia laiminga korta jiems iškritusi…“
Tačiau ir Vakarams atėjus, mama labiau už viską mėgo kaimą – grybus, uogas, ežerą, mišką, ilgus vakarus. Sodybą Gudžionyse mama su tėčiu nusipirko, nes ji priminė vaikystės trobelę ant kalnelio Prienuose – jos močiutės namą. Jame, sovietams išbuožinus ir atėmus šeimos namą (ten rusai įkurdino karinį komisariatą), glaudėsi mama, jos tėvai, brolis ir dvi seserys – Gražina ir Vitalija. Kaip vėliau rašė, ne iš karto suprato, kodėl jai patiko ta Gudžionių sukiužusi trobelė: „tik paskui supratau, jog tai Prienų namelio kopija: trobelė ant kalno, o apačioje - upelis“.
Ir mama išliko britiškai – suvalkietiškai kandi. Pati viešai kalbėti nemėgo – nors prireikus darė tai puikiai – („esu iš tų žmonių, kurie paprastai sėdasi į salės galą“), bet rašė taikliai ir su sausu humoru. Tikrų tikriausios atostogos, jos manymu, yra tada, „kai tavo bendradarbiai dirba“, o didžiausios močiutės laimės akimirkos – „kai anūkai ateina ir kai anūkai išeina…“ Taisydavo ir mane, kaip studentą, nuolat. Net praėjusią savaitę, jau sunkiai galėdama kalbėti, jautė pareigą mane informuoti, kad Terminale kalbėdamas naudoju per daug žodelių „Kitaip sakant“. Taip sakant, mam.
Trobelė ant kalno. Apačioje šaltinis ir upelis. Ilsėkis ramybėje, Mama.
Atsisveikinimas su Laima Erika - 25 d. 15-21 h, 26 d. 9-13:30 h Jonų bažnyčioje
Urna išnešama 26 d. 13:30.“
Ilgametė VU dėstytoja ir filologė
Doc. dr. Laima Erika Katkuvienė buvo žinoma Lietuvos anglų filologė, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja bei Anglų filologijos katedros vadovė.
Įstojusi į anglų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete 1959 metais, jį baigė 1964 m. ir iškart prisijungė prie Anglų filologijos katedros kolektyvo, kur išdirbo beveik pusę amžiaus. L. E. Katkuvienė dėstė anglų kalbą, gilinosi į kalbotyrą, akademinį rašymą bei mokslinių tekstų rengimą, yra išleidusi mokomųjų leidinių ir publikavusi straipsnių.
Pora kartu su vyru Donatu Katkumi užaugino du sūnus – Lauryną ir Mykolą.
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