Apie šį netektį socialiniuose tinkluose pranešė jų sūnus Laurynas, sutikęs pasidalinti su portalu „Delfi.“
„Sudie, mama.
Iki pasimatymo dangaus pievose“, – rašė jis.
Ilgametė dėstytoja
Doc. dr. Laima Erika Katkuvienė buvo žinoma Lietuvos anglų filologė, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja bei Anglų filologijos katedros vadovė.
Įstojusi į anglų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete 1959 metais, jį baigė 1964 m. ir iškart prisijungė prie Anglų filologijos katedros kolektyvo. Šioje aukštojoje mokykloje ji išdirbo beveik pusę amžiaus. L. E. Katkuvienė dėstė anglų kalbą, gilinosi į kalbotyrą, akademinį rašymą bei mokslinių tekstų rengimą, yra išleidusi mokomųjų leidinių ir publikavusi straipsnių.
Ji taip pat buvo dirigento Donato Katkaus sutuoktinė. Pora užaugino du sūnus – Lauryną ir Mykolą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.