Dabar mama dalijasi savo istorija norėdama įspėti kitus, kad net ir nekalti įpročiai gali baigtis skaudžiausiomis pasekmėmis, rašo metro.co.uk.
Dukra mirė vos po 10 dienų nuo gimimo
22 metų moteris iš Stafordšyro visada svajojo turėti du vaikus, kuriuos skirtų nedidelis amžiaus skirtumas. Jau kitą dieną po nėštumą patvirtinusio testo ji išėjo ieškoti megztinio su užrašu „didžioji sesė“ savo vienuolikos mėnesių dukrai Cordeliai, kad, grįžus iš darbo agregatų įmonėje, galėtų pradžiuginti partnerį Beną Brookesą šia naujiena. Vėliau sekė „išties nesudėtingas“ nėštumas ir gimdymas.
„Ji gimė 11 dienų po termino, tačiau tai buvo labai gražus ir labai greitas gimdymas vandenyje, kaip ir su Cordelia“, – pasakojo Meg leidiniui „Metro“.
Mergaitė gimė ankstyvą sekmadienio, vasario 1-osios, rytą, o laimingi tėvai ją pavadino Magnolia, trumpiau – Maggie. Po 10 dienų ji mirė nuo daugybinio organų nepakankamumo po kontakto su pūslelinės virusu. Dabar, žvelgdama į vasarį darytas savo nuotraukas, Meg gali aiškiai matyti pūslelinę ant savo lūpų.
„Turiu nuotraukų iš gimdymo baseino, kuriose matyti pažeidimas ant mano burnos, ir tuo metu jis atrodė visai šviežias.
Tik praėjus 24 valandoms po gimdymo mano simptomai gerokai sustiprėjo. Dabar manome, kad tai buvo pirminė herpesvirusinė infekcija“, – pasakojo Meg.
Pirminė herpesvirusinė infekcija yra pirmas kartas, kai žmogus susiduria su herpes simplex virusu ir dar neturi antikūnų jam įveikti.
Naujagimės vangumą nurašė geltai ir maitinimo problemoms
Daugeliui žmonių pirminė infekcija būna besimptomė arba pasireiškia nežymiais simptomais, įskaitant pūslelinę. Tačiau kitiems gali pasireikšti sunkesni simptomai, tokie kaip kaklo limfmazgių padidėjimas, karščiavimas ir pažeidimai kitose kūno vietose. Kūdikiams tai gali būti mirtina.
„Sekmadienio vakarą man labai suskaudo gerklę ir atsirado opelės ant lūpų, o kitą rytą opų jau buvo visoje burnoje ir vidinėje lūpų pusėje. Man labai skaudėjo. Buvo tikrai sunku patogiai valgyti ir gerti“, – prisiminė Meg.
Kai ji dėl to kreipėsi į sveikatos priežiūros specialistus, Meg teigia, kad jai buvo pasakyta, jog simptomai greičiausiai susiję su hormonais arba dehidratacija, todėl žindydama ji turėtų gerti daugiau skysčių. Po dviejų dienų Magnolia liovėsi pabusti maitintis.
„Pirmąsias porą dienų ji buvo budri ir verkdavo kiekvieną kartą, kai ją paguldydavome arba kai būdavo alkana, tačiau antradienį ji tapo akivaizdžiai mieguistesnė“, – sakė Meg.
Per kitą apžiūrą Magnolia buvo tikrinama dėl geltos. Tai labai dažna naujagimių būklė, galinti sukelti mieguistumą ir dažniausiai praeinanti reguliariai maitinant. „Mums iš esmės buvo pasakyta tiesiog dažniau ją maitinti pienu“, – teigė ji.
Nors iš pradžių maitinimas sekėsi gerai, Meg dešinysis spenelis tapo akivaizdžiai pažeistas ir per jautrus žindymui. Iš pradžių ji manė, kad taip nutiko todėl, jog Cordelia netyčia atitraukė Magnolią nuo krūties. Dabar ji mano, kad tai greičiausiai buvo herpesvirusinės infekcijos pasekmė.
Jungtinės Karalystės nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) rekomenduoja naujoms mamoms nežindyti kūdikių, jei aplink spenelius yra pūslelinės pažeidimų, ir nemaitinti kūdikio iš pažeistos krūties nutrauktu pienu. Meg sako, kad tuo metu jai tai nebuvo pasakyta, todėl ji ir toliau kentėdama nutraukinėjo pieną.
Atšalus kūnui 8 dienų naujagimė skubiai išgabenta į ligoninę
Penktąją dieną, penktadienį, pažadinti Maggie maitinimui užtrukdavo iki pusvalandžio, o Benas ir Meg pastebėjo, kad naktį jos kvėpavimas atrodė netolygus.
Jie teigia apie tai pranešę ligoninėje kitą rytą, tačiau ir vėl buvo nuraminti, kad tai susiję su svorio kritimu ir maitinimu. Pora tvirtina, kad panašią informaciją girdėjo ir per kitus savaitgalio vizitus.
„Tuo metu visiškai negalėjau žindyti dešine krūtimi, nes buvo labai skausminga. Jie vėl manė, kad galbūt todėl ji tokia mieguista.
Man buvo sakoma tiesiog toliau ją maitinti, nutraukinėti pieną, duoti papildomai pieno, ir galiausiai ji taps budresnė“, – sakė Meg.
Pirmadienio vakarą, būdama aštuonių dienų amžiaus, Maggie atrodė papilkėjusi, o jos kūnas buvo šaltas. Tėvai iškvietė greitąją pagalbą.
„Jos temperatūra buvo 34 laipsniai. Deguonies kiekis buvo labai mažas. Ji verkė labai aukštu ir labai silpnu balsu. Atvykę medikai iš karto pamatė, kokia sunki jos būklė.
Su įjungtais švyturėliais buvome nuvežti į vieną ligoninę, o ten greitai supratus, kokia kritinė jos būklė, perkelti į Birmingamo vaikų ligoninę“, – pasakojo Meg.
Vienas gydytojas atkreipė dėmesį į dar matomas opeles ant Meg lūpų, todėl Maggie buvo pradėtas antivirusinis HSV gydymas dar net nepatvirtinus infekcijos tyrimų rezultatų.
„Jie buvo nuostabūs. Bandė dėl jos padaryti viską, tačiau jau buvo tiesiog per vėlu. Ji mirė trečiadienio, vasario 11-osios, rytą“, – sakė Meg.
Tragedijos sukrėsta Meg sunkiai prisimena tikslų momentą, kada jai buvo pasakyta, kad pūslelinės virusas, kurį ji pati netyčia perdavė kontakto metu, nužudė jos dukrą.
„Tai buvo arba likus kelioms valandoms iki jos mirties, arba praėjus kelioms valandoms po jos. Labai arti to momento. Tai mane visiškai palaužė. Jaučiausi visiškai dėl to kalta“, – sakė ji.
„Jei būčiau žinojusi, mano dukra šiandien visa dar būtų gyva“
Prireikė kelių savaičių, kol ši žinia galutinai pasiekė sąmonę, o vėliau atėjo pyktis. Dabar Benas ir Meg ieško teisinės pagalbos, norėdami išsiaiškinti, ar medicinos specialistai nepraleido galimybių anksčiau nustatyti Maggie infekcijos.
„Jaučiu nepakeliamą kaltę ir, manau, ją jausiu visada, nepaisant bet kokios galimos teisinės bylos baigties. Tačiau stengiuosi sau priminti, kad ieškojau pagalbos. Padariau viską, ką galėjau, turėdama tuo metu turėtas žinias, o galiausiai mes pasitikime specialistais“, – sako Meg.
Meg dalijasi savo istorija siekdama paremti organizacijos „The Lullaby Trust“ rengtą Infekcijų prevencijos savaitę. Šių metų jos tema – „jūsų kūdikis, jūsų ribos“.
Naujas organizacijos tyrimas parodė, kad 57 proc. Jungtinės Karalystės tėvų ar globėjų yra susidūrę su situacija, kai šeimos narys pabučiavo jų kūdikį neatsiklausęs, o beveik pusė (46 proc.) jaučiasi nejaukiai prašydami draugų ar giminaičių nusiplauti rankas prieš liečiant ar laikant kūdikį.
Dar 44 proc. Jungtinės Karalystės tėvų ir globėjų jautėsi nepatogiai, kai nepažįstamas žmogus lietė jų kūdikį, tačiau nieko nepasakė.
Organizacija nori, kad visi tėvai žinotų, jog saugant savo kūdikį nuo infekcijų, ypač pirmosiomis gyvenimo savaitėmis, kai jie yra pažeidžiamiausi, nereikia teisintis kitiems.
„Mano kūdikis mirė nuo HSV, kurį perdaviau aš pati, tačiau tai galėjo būti bet kas. Viskas susiveda į tai, kad nei mūsų šeima, nei draugai nežinojo, jog pūslelinė gali nužudyti kūdikį, nors dauguma jų patys nuolat susiduria su pūsleline. Jei būčiau žinojusi, kad pūslelinė gali pražudyti kūdikį, mano dukra šiandien vis dar būtų gyva“, – sako Meg.
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