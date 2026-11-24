Skelbiama, kad vyro gyvybė užgeso lapkričio 23-iąją, jam einant 66-uosius gyvenimo metus.
Netektis
Ši skaudi žinia paskelbta socialiniame tinkle, kur apie netektį pranešė „Telšių žinios“ ir Lauko Sodos kaimo bendruomenė.
„Ir likome tarsi kažko netekę,O juk, tiesa – netekote tiek daug.
Uždekime širdy dar vieną žvakę,Nors ir nėra jokios vilties sulaukt... Su didžiausia širdgėla išlydime Mūsų bendruomenės sielą a.a Justą Dapkų.
Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems bei visiems kam ši netektis skaudi. Telydi mus visus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Norinys pagerbti velionį, pareikšti užuojautą artimiesiems renkamės šiandien, 18 val. prie autobusų stotelės. Važiuosime bendruomenės autobusėliu į Telšių Gedulo Namus“, – rašoma įraše.