„Žurnalisto darbas iš arti“: interviu su Erika Fuks

Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ pristato žurnalistų darbo principus, kurie padeda ne tik informuoti visuomenę, praplėsti akiratį, susipažinti su sudėtingais procesais, bet ir ugdyti kritinį mąstymą ir atsparumą dezinformacijai.
Nepriklausoma žiniasklaida yra demokratiškos ir įvairioms grėsmėms atsparios visuomenės būtina dedamoji dalis. Vis dėl to, jai iššūkį kelia ne žurnalistai, o socialinių tinklų asmenybės, nežinia kam priklausančios paskyros socialiniuose tinkluose ar svetainės, kuriose nepavyktų rasti nei jų adreso, nei telefono, nei kontaktų. Tai jau yra vienas iš ženklų, kad turinys gali būti paruoštas siekiant ne visuomenės informavimo, o kitų, nebūtinai visuomenei naudingų, tikslų.
Nepatikrinta ir redaktoriaus filtro nepraėjusi naujiena į viešąją erdvę dažniausiai paleidžiama tik vieninteliu tikslu – gauti kuo didesnę sklaidą. Todėl dažnai formuojama sensacingai, gąsdinančiai ir gali neatitikti tikrovės. Tyrimais jau įrodyta, kad dezinformacija ir melagienos socialiniuose tinkluose plinta kelis kartus sparčiau nei patikrintas, objektyvus turinys, todėl žala auga eksponentiškai.
Dėl visų šių priežasčių būtina parodyti, kuo žurnalistų turinys skiriasi nuo kito, ne žurnalistų ruošiamo turinio, ir kad jį reikėtų vertinti kritiškai – kaip nuomonę. Taip siekiama parodyti, kad dezinformacija nėra tik su politika susijęs klausimas – ji gali egzistuoti visur.
Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ rodo konkrečius žurnalistus, leidžia iš pirmų lūpų išgirsti jų kasdienio darbo istorijas, jų užkulisius, pasirengimą darbui, sužinoti, kaip žurnalistai ieško naujienų ir ką daro, kad jų rastu turiniu galima pasitikėti, su kokiais iššūkiais susiduria. Laidose pasirodys įvairiomis temomis turinį ruošiantys žurnalistai: aktualijų, politikos, teisėsaugos, socialinių reikalų, sveikatos, pramogų.
Laidų žiūrovai gali pamatyti skirtumą tarp patikimos ir patikrintos informacijos ir viso kito, ugdyti įprotį nepasikliauti pirmu socialiniuose tinkluose perskaitytu sakiniu.
