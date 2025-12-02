Žurnalistė Giedrė Kontrimovičienė apie laidą „Verta žinoti“: „Esame įsipareigoję skleisti patikrintą informaciją“

Nuo seno žurnalistams buvo priskiriamas informacijos atrankos, „vartininkų“ (angl. gatekeer), vaidmuo, ir tai reiškia, kad tam tikrą išsilavinimą ir gebėjimus turintis žurnalistas gali atrinkti, kurios naujienos yra svarbesnės, joms skiria daugiau laiko ir resursų, o kurioms mažiau, arba visai neskiria.
Svarbu ir tai, kad žurnalistai informaciją renka ir sistemina ne iš visų prieinamų šaltinių, o iš patikimų ir patikrintų. Pavyzdžiui, G. Kontrimovičienė pasakoja, kad laidai „Verta žinoti“ visuomet pasirenka nagrinėjamą temą išmanančius pašnekovus, ekspertus.
„Informacijos labai apstu ir gausu interneto platybėse, bet ekspertai, kurie gali ir nori, sutinka dalyvauti „Verta žinoti“ laidoje, yra patikimi, patikrinti ir mes, kaip žurnalistai, išmanantys savo sritį, esame įsipareigoję skleisti patikrintą informaciją, tikslingą, o ne kažkokią atsitiktinę, pamatytą internete“, – sako G. Kontrimovičienė.
Pašnekovė sako, kad dėl noro informuoti ir pateikti ne atsitiktines, o patikrintas žinias sugalvojo kurti laidą „Verta žinoti“. Šiais informacijos pertekliaus laikais atsiranda realus poreikis kalbėti apie naudingą, bet patikimą informaciją.
Ji paaiškina, kaip gimsta laidos temos.
Pirmasis temos atrankos būdas – reaguojant į įvykius, pavyzdžiui, G. Kontrimovičienė pasakoja, kad laida „Verta žinoti“ apie savigyną gimė tada, tai visuomenę sukrėtė tokios istorijos, kai jėga į automobilį buvo įsodinta mergina ir ši istorija nepaliko abejingų, žmonės ėmė daugiau kalbėti ir ieškoti informacijos, kaip apsaugoti save ir artimuosius.
Kitas atrankos metodas – artėjantys įvykiai ar šventės, atmintinos dienos. Tada, anot G. Kontrimovičienės, svarbu priminti žmonėms, kokias tradicijas turime, o galbūt ir kalbėti, kurių įprastų dalykų verta atsisakyti, nes jos yra atėjusios, tarkime, iš sovietmečio.
Trečiasis atrankos būdas – įvertinus tai, kuo žmonės domisi viešojoje erdvėje atliepti jų ieškomos informacijos poreikį.
Kokie yra žurnalisto ir laidos vedėjo darbo užkulisiai, kas lieka už kadro, kokios savybės leidžia žurnalistui būti stipresniam, o kurios yra tiesiog būtinos
Apie ciklą „Žurnalisto darbas“ iš arti
Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ pristato žurnalistų darbo principus, kurie padeda ne tik informuoti visuomenę, praplėsti akiratį, susipažinti su sudėtingais procesais, bet ir ugdyti kritinį mąstymą ir atsparumą dezinformacijai.
Nepriklausoma žiniasklaida yra demokratiškos ir įvairioms grėsmėms atsparios visuomenės būtina dedamoji dalis. Vis dėl to, jai iššūkį kelia nežinia kam priklausančios paskyros socialiniuose tinkluose ar svetainės, kuriose nepavyksta rasti jokio realaus žmogaus kontakto ar adreso. Tai jau yra vienas iš ženklų, kad turinys juose gali būti paruoštas siekiant ne visuomenės informavimo, o kitų, nebūtinai visuomenei naudingų, tikslų.
Nepatikrinta ir redaktoriaus filtro nepraėjusi naujiena į viešąją erdvę dažniausiai paleidžiama tik vieninteliu tikslu – gauti kuo didesnę sklaidą. Todėl dažnai formuojama sensacingai, gąsdinančiai ir gali neatitikti tikrovės. Tyrimais jau įrodyta, kad dezinformacija ir melagienos socialiniuose tinkluose plinta kelis kartus sparčiau nei patikrintas, objektyvus turinys, todėl žala auga eksponentiškai.
Dėl visų šių priežasčių būtina parodyti, kuo žurnalistų ruošiamas turinys skiriasi nuo viso kito turinio ir kad jį reikėtų vertinti kritiškai – kaip nuomonę. Taip siekiama parodyti, kad dezinformacija nėra tik su politika susijęs klausimas – ji gali egzistuoti visur.
Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ kviečia susipažinti su konkrečiais žurnalistais, leidžia iš pirmų lūpų išgirsti jų kasdienio darbo užkulisius, pasirengimą darbui, sužinoti, kaip žurnalistai ieško naujienų ir ką daro, kad jų rastu turiniu būtų galima pasitikėti bei su kokiais iššūkiais susiduria.
Ciklo laidų metu kalbinami aktualijų, politikos, teisėsaugos, socialinių reikalų, sveikatos, pramogų temomis turinį ruošiantys žurnalistai. Kartu yra aptariamos konkrečios istorijos ir praktiniai patarimai, kuriuos ir žurnalistai naudoja ieškodami, tikrindami ir sistemindami informaciją.
