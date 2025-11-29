Istorikas apie sovietmečiu taikytus gydymo nuo alkoholizmo metodus: „Absoliučiai kraupus vaizdas“

Laidos vedėjai pasiteiravus, ar kada nors Lietuvos istorijoje buvo pasiektas pavojingas alkoholio vartojimo pikas, istorikas pabrėžė – procesas vystėsi pamažu.
„Manyčiau, kad vystėsi palaipsniui ir kad kritinės ribos tikrai nebuvo“, – sakė jis.
Vis dėlto nuo XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigos Lietuvoje pradėtos taikyti gydymo nuo alkoholizmo priemonės, kurios šiandien kelia ir nuostabą, ir šiurpą. Istorikas pateikė konkretų pavyzdį iš to meto dokumentų.
„Esu skaitęs tuometinio sovietinės valstybės kontrolės dokumentą iš Kauno psichoneurologinės ligoninės. Kaip gydymo procesas vyko? Būdavo duodama vaistų, kurie sukelia vėmimą ir alkoholio. Tai yra formuojamas sąlyginis refleksas. Išgersi ir iš karto bus tau negerai“, – pasakojo A. Jakubčionis.
Štai kaip buvo gydoma nuo alkoholizmo
Tačiau dar labiau nustebina vieta ir aplinka, kurioje šis „gydymas“ buvo atliekamas.
„Alkoholizmo gydymas, sąlyginio reflekso sudarymas vyksta bendruose koridoriuose, kuriuose vaikšto ir ligoniai, ir kitas medicininis personalas. Maždaug kokie penki vyrukai, kiekvienam po kibiriuką ir ką jie ten daro? Žiaukčioja – absoliučiai kraupus vaizdas“, – tikino specialistas.
Istoriko teigimu, be tokių metodų pacientai buvo gydomi ir psichoneurologinėse ligoninėse. Be to, įrašas psichodispanseryje galėjo turėti labai realių pasekmių.
„Kad gautum vairuotojo pažymėjimą, reikėjo gauti pažymą iš psichdispanserių, kad tu nebuvai įskaitoje. Bet jeigu tave gydė nuo alkoholio, galbūt grėsė irgi negavimas vairuotojo teisių“, – tvirtino jis.
Nors tokios priemonės atrodė griežtos, realaus efekto jos dažnai neturėjo.
„Šiaip jau tas gydymas nelabai padėdavo, nes pasigydžius kildavo noras patikrinti, ar tikrai vaistai veikia. Smalsumas – ir tada vėl, vėl, vėl“, – pasakojo A. Jakubčionis.
