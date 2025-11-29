 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Istorikas apie sovietmečiu taikytus gydymo nuo alkoholizmo metodus: „Absoliučiai kraupus vaizdas“

2025-11-29 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 18:30

Ar Lietuvoje buvo laikas, kai alkoholio vartojimas pasiekė katastrofišką ribą? Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ apsilankęs istorikas Algirdas Jakubčionis sako, kad kritinio lūžio nebuvo. Tačiau gydymo praktikos, taikytos sovietmečiu, šiandien skamba tarsi iš siaubo filmo – nuo sąlyginio reflekso formavimo bendruose koridoriuose iki rizikos netekti teisės vairuoti.

Ar Lietuvoje buvo laikas, kai alkoholio vartojimas pasiekė katastrofišką ribą? Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ apsilankęs istorikas Algirdas Jakubčionis sako, kad kritinio lūžio nebuvo. Tačiau gydymo praktikos, taikytos sovietmečiu, šiandien skamba tarsi iš siaubo filmo – nuo sąlyginio reflekso formavimo bendruose koridoriuose iki rizikos netekti teisės vairuoti.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos vedėjai pasiteiravus, ar kada nors Lietuvos istorijoje buvo pasiektas pavojingas alkoholio vartojimo pikas, istorikas pabrėžė – procesas vystėsi pamažu.

REKLAMA
REKLAMA

„Manyčiau, kad vystėsi palaipsniui ir kad kritinės ribos tikrai nebuvo“, – sakė jis.

Vis dėlto nuo XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigos Lietuvoje pradėtos taikyti gydymo nuo alkoholizmo priemonės, kurios šiandien kelia ir nuostabą, ir šiurpą. Istorikas pateikė konkretų pavyzdį iš to meto dokumentų.

REKLAMA

„Esu skaitęs tuometinio sovietinės valstybės kontrolės dokumentą iš Kauno psichoneurologinės ligoninės. Kaip gydymo procesas vyko? Būdavo duodama vaistų, kurie sukelia vėmimą ir alkoholio. Tai yra formuojamas sąlyginis refleksas. Išgersi ir iš karto bus tau negerai“, – pasakojo A. Jakubčionis.

Štai kaip buvo gydoma nuo alkoholizmo

Tačiau dar labiau nustebina vieta ir aplinka, kurioje šis „gydymas“ buvo atliekamas.

REKLAMA
REKLAMA

„Alkoholizmo gydymas, sąlyginio reflekso sudarymas vyksta bendruose koridoriuose, kuriuose vaikšto ir ligoniai, ir kitas medicininis personalas. Maždaug kokie penki vyrukai, kiekvienam po kibiriuką ir ką jie ten daro? Žiaukčioja – absoliučiai kraupus vaizdas“, – tikino specialistas.

Istoriko teigimu, be tokių metodų pacientai buvo gydomi ir psichoneurologinėse ligoninėse. Be to, įrašas psichodispanseryje galėjo turėti labai realių pasekmių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kad gautum vairuotojo pažymėjimą, reikėjo gauti pažymą iš psichdispanserių, kad tu nebuvai įskaitoje. Bet jeigu tave gydė nuo alkoholio, galbūt grėsė irgi negavimas vairuotojo teisių“, – tvirtino jis.

Nors tokios priemonės atrodė griežtos, realaus efekto jos dažnai neturėjo.

„Šiaip jau tas gydymas nelabai padėdavo, nes pasigydžius kildavo noras patikrinti, ar tikrai vaistai veikia. Smalsumas – ir tada vėl, vėl, vėl“, – pasakojo A. Jakubčionis.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų