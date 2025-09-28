Vairuotojams – įspėjimas: štai kada vairuoti neleis, nors turite ir pažymėjimą, ir sveikatos pažymą

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja šeimos gydytoja, sveikatos ekspertė Inga Evaltaitė-Budvytienė bei automobilių ir eismo ekspertas Vitoldas Milius.
O kai kalbama apie sveikatos būkles, kurios atsiranda, kartais būna, kad artimieji jau pastebi, kad galbūt jų giminaičiui gal nereikėtų vairuoti. Ar jie gali kreiptis į šeimos gydytoją, kažkaip pranešti?
I. Evaltaitė-Budvytienė: Taip, aišku, visuomenė turėtų būti pilietiška ir informuoti, ir pamatę gatvėje netgi nesiorientuojantį vairuotoją, informuoti policiją. Policija, gavę tokį pranešimą, turėtų stabdyti vairuotojo pažymėjimo galiojimą ir prašyti jo pakartotinai pasitikrinti sveikatą.
Taip pat ir artimieji galėtų kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą, ten, kur yra prirašytas tas pacientas, arba jau į policiją, jeigu jau čia toks rimtesnis atvejis.
Jūs paminėjote labai įdomų dalyką, kad galima pranešti policijai, jeigu gatvėje pamatai dezorientuotą vairuotoją. Tai turbūt galioja nebūtinai dėl kokios nors ligos, bet žmogus gali būti apsvaigęs ar dėl kitos priežasties elgtis neadekvačiai. Matome, kad ta kultūra pranešti policijai apie tokius vairuotojus yra gana pažengusi. Lietuviai tai daro aktyviai, ar ne?
V. Milius: Kiek matau iš bendros erdvės, žmonės reaguoja, kuo toliau, tuo labiau tinkamai. Gal taip reikia sakyti, nes tame mato ne skundimo fragmentą, bet galbūt gyvybės išgelbėjimą tam pačiam žmogui.
Kompanijos, kurios švenčia vakarėlyje, neišleidžia savo kolegos važiuoti, nors jam tuo metu atrodo, kad jis yra puikus raitelis, važiuos ir nuvažiuos. Požiūris į tam tikrus dalykus tampa ne „kietai čia“, kas prieš dvidešimt metų dar buvo pakankamai „kietai“ – dabar jau yra kvaila.
Tai yra labai svarbu. Pamačius neadekvačią elgseną kelyje, mieste, gatvėje, yra normalu į tai reaguoti, nes tu nesupranti. Tai lygiai tas pats, kaip žmogus, pavyzdžiui, gatvėje nukrito.
Galėjo būti ir stipriai išgėręs, galėjo atsitikti netikėta ligos forma. Jeigu visi manys, kad „prisigėrė, tegu paguli“, tai ne. Reikia reaguoti, reikia pažiūrėti, kas yra, kreipti dėmesį – lygiai taip pat ir tie vairuotojai.
Vairuotojus, besielgiančius netinkamai, kartais labai sudėtinga suvaldyti, nes tu matai važiuodamas, kad jis važiuoja visiškai kreivai, daro tam tikras klaidas. Tu nesupranti, kodėl, bet pranešti visada verta.
Daug kartų yra išgelbėta gyvybių, galima taip sakyti, nes nežinia, koks būtų buvęs scenarijus, bet vis tiek turbūt buvo išgelbėta, nes buvo sustabdytas absoliučiai girtas žmogus. Kuo galėjo baigtis – neaišku.
Matome, kad žmonės nenuvažiavo iš paskos, sekė, skambino policijai, bandė kažką daryti, bet nepavyko, nespėjo, ir įvyko eismo įvykis. Labai svarbu greitai reaguoti, kuo daugiau žmonių reaguoti, ir aš manau, kad taip galima išvengti nelaimių, ypač tokių sunkių pasekmių, kaip dabar matome.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
