Kreipiasi į šių automobilių savininkus: dar galite gauti 1 tūkst. eurų

Kvietimui rinktis mažiau taršų (ne dyzelinį) automobilį ar elektromobilį iš Klimato kaitos programos skirta 5 mln. eurų. Nuo šio kvietimo starto praėjusių metų pradžioje, APVA jau sulaukė 3,8 tūkst. gyventojų paraiškų už 3,8 mln. eurų.
Gyventojas, norintis sulaukti 1 000 eurų kompensacijos, turėtų sunaikinti M1 klasės automobilį, kurio savininku ar (ir) valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėn. iki 2023 m. birželio 1 d. Sunaikinus automobilį turi būti išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas, o pati transporto priemonė išregistruota iš LR kelių transporto priemonių registro. Transporto priemonės techninė apžiūra turi galioti ne trumpiau kaip iki 2023 m. lapkričio 18 d.
Atkreipia dėmesį, ką turi žinoti automobilių savininkai
Kompensacija už automobilį su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti išmokama tik vieną kartą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad tiek seno, tiek naujojo automobilio savininkas būtų tas pats asmuo.
Senam, sunaikinimui atiduodamam automobiliui modelio, metų, kuro rūšies ar CO2 emisijos reikalavimų nėra, o štai įsigyjamam naujam tam tikri reikalavimai taikomi. Norint sulaukti 1 000 eurų kompensacijos reikėtų įsigyti M1 klasės automobilį, varomą benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu arba elektra. Vienintelė netinkama kuro rūšis – dyzelinas.
Taip pat, įsigyto mažiau taršaus automobilio pirmosios registracijos data ES turi būti ne ankstesnė kaip 2014 m. sausio 1 d., o bendras išmetamas CO₂ kiekis – ne didesnis kaip 130 g/km. Ši informacija turi būti matoma transporto priemonės registracijos liudijime. Šie kriterijai netaikomi elektromobiliams.
Paraiškos 1 000 eurų kompensacijai gauti priimamos APVIS svetainėje kol pakanka kvietimui numatytų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. pabaigos.
APVA primena, kad gyventojai, planuojantys įsigyti grynąjį elektromobilį gali sulaukti net didesnės kompensacijos. Teikiant paraišką kitam APVA paskelbtam kvietimui, už naują elektromobilį skiriama 5 tūkst. eurų parama, už naudotą (ne senesnį kaip 4 m.) – 2,5 tūkst. eurų. Teikiant paraišką šiam kvietimui sunaikinti seno automobilio nereikia. Tačiau nereikėtų suklysti, pasinaudoti dviem kompensacijų šaltiniais vienam elektromobiliui nepavyks.
