Pokyčiai dėl techninės apžiūros: „žalio lapo“ neduos, net jei turėsite dokumentą?

Šie pakeitimai taip pat reiškia, kad su tokiu automobiliu dalyvauti eisme nebūtų galima, kol neišspręsite problemos.
Kitaip tariant, jei nuo liepos 8 d. negalite įrodyti, kad automobilio rida sumažėjo ne be reikalo (pvz., jei nebuvo pasiekta maksimali odometro rodytina rida), turėsite kreiptis į serviso atstovus ir spręsti problemą.
Ridos neatitiko ne tik automobiliai
Naujienų portalui tv3.lt Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovas Renaldas Gabartas komentavo, kad ridos neatitikimų atvejų nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 28 d. buvo nustatyta beveik 200.
„189 atvejai, kai fiksuota mažesnė rida nei ankstesnės techninės apžiūros patikros metu (tarp jų – 43 motociklai);
T. y. 0,2 proc. visų patikrintų (maždaug 95 tūkst. transporto priemonių).
Per šį laiką 114 grįžo į pakartotinę apžiūrą su pakoreguotais ar artimais teisingiems odometro rodmenims ir gavo teisę dalyvauti viešajame eisme“, – kalbėjo R. Gabartas.
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Alytaus regionuose privalomąją techninę apžiūrą atliekančių įmonių vadovai, pasak R. Gabarto, sakė, kad naujoji tvarka sunkumų nekelia.
Esą konfliktinių situacijų nekyla, o naujoji tvarka įtakos patikros trukmei taip pat nedaro.
Važiuoti neleis, net jei ir turėsite pažymą apie remontą?
R. Gabartas pasakoja, kad per šį laikotarpį susiformavo „ginčytinų situacijų vertinimo praktika“. T.y. kai rida prasilenkia su realybe ne dėl sukčiavimo paskatų, bet dėl atlikto prietaisų skydelio remonto.
Pavyzdžiui, kaip sako pašnekovas, neretai tokių automobilių savininkai sumontuoja iš naujesnio ar mažiau nuvažiavusio automobilio paimtą odometrą.
„Vienoje „TUV Nord Lietuva“ techninės apžiūros stotyje pristatytos transporto priemonės savininkas turėjo serviso išduotą pažymą apie būtent tokį remontą, tačiau „neigiama“ rida (mažesni odometro rodmenys nei ankstesnės patikrai metu) vis vien buvo įvertinta kaip „didelis trūkumas“, – pasakojo R. Gabartas.
Po pateiktos apeliacijos Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) atstovams dėl tokio kontrolierių sprendimo, pasak pašnekovo, vairuotojui savo teisybės įrodyti vis tiek nepavyko.
„LTSA patvirtino, kad panašios pažymos nėra pagrindas įteisinti klaidingą informaciją apie automobilio eksploatacijos intensyvumą, todėl prietaisų skydelio remonto metu būtina nustatyti realią ridą atspindinčius rodmenis“, – dėmesį atkreipė pašnekovas.
Kaip sako R. Gabartas, „Transeksta“ vadovų pastebėjimai tarsi leidžia manyti, kad dažniausiais ridos klastojimo įkaitais tampa sąžiningi vairuotojai.
„Susidaro įspūdis, kad dažniausiai nepatogumų kyla sąžiningiems ir niekuo bendra su ridos klastojimu neturintiems žmonėms: nusipirkę automobilius iš nesąžiningų veikėjų jie tiesiog „apdovanojami“ prievole ieškoti meistrų, sutinkančių atstatyti odometro rodmenis iki „teisingos“ reikšmės.
Tikėtina, kad jei rida būtų fiksuojama „Regitroje“ keičiantis automobilio savininkui, erdvės panašiems nesusipratimams neliktų“, – svarstė R. Gabartas.
Kaip elgtis, jei techninės apžiūros stotyje užfiksuojamas ridos sumažėjimas?
LTSA atstovas Simonas Mažionis taip pat paaiškino vairuotojams, ką reikėtų daryti tada, jei nuo liepos 8 d. techninės apžiūros metu kontrolierius pasakys, kad jūsų automobilio rida yra suklastota.
„Rida turės būti atstatyta į nemažesnę, nei ji buvo fiksuota ankstesnės apžiūros metu. Būdų, kaip tai padaryti, yra įvairių.
Vienas jų – tiesiog kreiptis į transporto priemonių remonto paslaugas teikiančias įmones. Pirmiausia, dėl pačios faktinės ridos nustatymo paslaugos. O tai galima padaryti prisijungiant prie transporto priemonės vidinės diagnostikos sistemos, kuri dar vadinama OBD“, – kalbėjo S. Mažionis.
Pasak jo, jei specialistai tokiu atveju nesunkiai turėtų pamatyti realią ridą. O jei yra neatitikimų – ją pakoreguoti taip, kad duomenys būtų teisingi.
Pašnekovas taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju techninių apžiūrų centruose kontrolierius nustatys tik patį ridos mažėjimo faktą, o pakartotinio patikrinimo metu konstatuos, ar ridos duomenys pakoreguoti teisingai.
S. Mažionis atkreipia dėmesį, kad techninės apžiūros kontrolieriams pateikti atskirų pažymų iš serviso atstovų taip pat nereikės.
Vis tik LTSA atstovas rekomenduoja vairuotojams paprašyti papildomo dokumento, kuris paliudytų, kad transporto priemonei buvo atlikti rida koregavimo darbai.
Toks dokumentas, pašnekovo vertinimu, apsaugotų vairuotojus kilus ginčytoms situacijoms.
„Toks dokumentas iš, pavyzdžiui, remontą atlikusios įmonės, būtų kaip įrodymas, kad transporto priemonės savininkas aptiko ridos klastojimo atvejį, o dabar trūkumas buvo ištaisytas.
Jeigu yra galimybė, naudinga būtų gauti ir OBD nuskaitymo protokolą, kur matytųsi faktinė automobilio rida, iš kur tokie duomenys buvo paimti – ar iš variklio valdymo bloko, ar kt.“, – patarė jis.
S. Mažionis dar kartą primena, kad jei visgi asmenys nuspręstų klastoti, o vėliau ir suteikti vartotojams fiktyvius dokumentus aiškiai apibrėžiamas ir Baudžiamajame kodekse.
„Už tai gresia labai liūdnos pasekmės“, – priminė S. Mažionis.
Pataria, ką daryti, jei ridos sumažėjimas užfiksuojamas nusipirkus automobilį
S. Mažionis sako, kad jei visgi ridos sumažėjimo faktas paaiškėtų jau nusipirkus automobilį iš kito asmens, tokiu atveju pirmiausiai reikia kreiptis į pardavėją.
„Pardavėjui reikėtų pateikti visus faktinius įrodymus apie ridos neatitikimą ir pareikšti pretenzijas dėl nekokybiško daikto įsigijimo.
O jeigu pardavėjas nesutinka išspręsti tokios problemos, gyventojai turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri padėtų išspręsti kilusį ginčą“, – patarė pašnekovas.
Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, pasak pašnekovo, gali įpareigoti nesąžiningą pardavėją padengti visas remonto išlaidas arba toks daiktas būtų grąžinamas atgal prieš tai buvusiam savininkui, o sumokėti pinigai būtų taip pat grąžinami.
„Transeksta“ atstovai vairuotojams, planuojantiems įsigyti naudotą, Lietuvoje registruotą automobilį, pataria atidžiai panagrinėti TA rezultatų kortelę ir joje esančius įrašus apie ridą.
Be to, gyventojams specialistai primena, kad nemokamai patikrinti transporto priemonės istoriją asociacijos internetinė svetainės „e-paslaugų“ skiltyje „Apžiūros galiojimas ir istorija“.
O jei rida keitėsi per pastaruosius metus keitėsi nelogiška seka, o užfiksuotame techninės apžiūros dokumente skiriasi nuo tos, kuri matoma automobilio prietaisų skydelyje, patariama užduoti atitinkamus klausimus automobilio pardavėjui.
