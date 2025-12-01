Žurnalistė Erika Fuks: verta investuoti į žmonių sugebėjimą atpažinti patikimą informaciją

„Žurnalistų darbas ir yra, surasti problemas, negeroves, jas išviešinti, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Kartais sakoma, nėra gerų naujienų, geros naujienos – ne žurnalistika, su tuo nesutinku, yra ir gerų naujienų. Vis tik žurnalisto darbas, tikslas yra parodyti, kur yra skaudžiosios vietos, ir kaip būtų galima jas pakeisti. Kitą kartą atkreipti į jas dėmesį jau yra pakankamai didelis darbas“, – sako E. Fuks.
Anot jos, laisva ir nepriklausoma žiniasklaida yra bet kurios demokratiškai veikiančios visuomenės dalis, todėl itin svarbu, kad nebūtų ribojama, kokiomis temomis žurnalistai gali kalbėti.
Net ir sulaukdami daug kritikos žurnalistai nenustoja kalbėti nepatogiomis temomis.
„Kritikuosi žurnalistus taip pat yra demokratijos dalis. Pavyzdžiui, kai buvo koronaviruso pandemija, žurnalistai sulaukė kritikos, kaip jie neatspindi kitos nuomonės, kaip skiepai yra vienokie ar kitokie, buvo daugybė nuomonių, medikų nepatvirtintų ir kritika skambėjo taip, esą žurnalistai blogai daro, nes neužtikrina nuomonių įvairovės. Bet jie turi patikrinti, ar tas šaltinis, informacija – patikima“, – kalbėjo E. Fuks.
Kai Rusija ėmė bombarduoti Kijevą dar aiškiau tapo tai, kokią žalą ir pavojų kelia dezinformacija, propaganda, tapo akivaizdu, kad viešumas yra ginklas ir žurnalistai kovoja informaciniame kare.
„Labai norisi ir didesnio medijų raštingumo, kartais klausiama, kodėl gi negalima uždrausti visų tų neaiškių puslapių, kurie skleidžia melagienas, uždaryti vadinamųjų trolių fermas socialiniuose tinkluose. Bet čia prasideda procesas, kuris nežinau, ar kada nors pasibaigs, nes jų vis daugėja, žymiai efektyviau būtų, nors iš pradžių tai kainuos šiek tiek laiko ir darbo, ugdyti visuomenės atsparumą tiek dezinformacijai, tiek propagandai. Ugdyti žmonių gebėjimą atskirti“, – mano ji.
Keletas dalykų, kuriuos būtų naudinga mokyti įvairaus amžiaus asmenis, tai pasidomėti, kur matote jus sudominusį turinį. Pavyzdžiui, jei pamatėte jus sudominusią antraštę, kur ji yra skelbiama, ar tas puslapis yra tikra redakcija?
„Verta patikrinti, ar tai naujienų portalo antraštė, ar tai žmogaus nuomonė, o galbūt tai yra puslapis, imituojantis naujienų portalą ir informacija ten gali būti melaginga, propagandinė ir t.t. Mes žinome, kad internete gausu informacijos vagių, tarkime, iš naujienų portalo tv3.lt paima nuotraukas, antraštes, prirašo blėnių tame tekste, bet vizualiai tai pateikiama kaip naujienų portalo tekstas. Todėl labai svarbu yra pažiūrėti į tokio teksto nuorodą ir tampa aišku, kad tai – ne redakcijos paruoštas turinys“, – kalbėjo E. Fuks.
Kokie yra žurnalistų ir redaktorių darbo užkulisiai – kviečiame žiūrėti laidoje.
Apie ciklą „Žurnalisto darbas“ iš arti
Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ pristato žurnalistų darbo principus, kurie padeda ne tik informuoti visuomenę, praplėsti akiratį, susipažinti su sudėtingais procesais, bet ir ugdyti kritinį mąstymą ir atsparumą dezinformacijai.
Nepriklausoma žiniasklaida yra demokratiškos ir įvairioms grėsmėms atsparios visuomenės būtina dedamoji dalis. Vis dėl to, jai iššūkį kelia ne žurnalistai, o socialinių tinklų asmenybės, nežinia kam priklausančios paskyros socialiniuose tinkluose ar svetainės, kuriose nepavyktų rasti nei jų adreso, nei telefono, nei kontaktų. Tai jau yra vienas iš ženklų, kad turinys gali būti paruoštas siekiant ne visuomenės informavimo, o kitų, nebūtinai visuomenei naudingų, tikslų.
Nepatikrinta ir redaktoriaus filtro nepraėjusi naujiena į viešąją erdvę dažniausiai paleidžiama tik vieninteliu tikslu – gauti kuo didesnę sklaidą. Todėl dažnai formuojama sensacingai, gąsdinančiai ir gali neatitikti tikrovės. Tyrimais jau įrodyta, kad dezinformacija ir melagienos socialiniuose tinkluose plinta kelis kartus sparčiau nei patikrintas, objektyvus turinys, todėl žala auga eksponentiškai.
Dėl visų šių priežasčių būtina parodyti, kuo žurnalistų turinys skiriasi nuo kito, ne žurnalistų ruošiamo turinio, ir kad jį reikėtų vertinti kritiškai – kaip nuomonę. Taip siekiama parodyti, kad dezinformacija nėra tik su politika susijęs klausimas – ji gali egzistuoti visur.
Ciklas „Žurnalisto darbas iš arti“ rodo konkrečius žurnalistus, leidžia iš pirmų lūpų išgirsti jų kasdienio darbo istorijas, jų užkulisius, pasirengimą darbui, sužinoti, kaip žurnalistai ieško naujienų ir ką daro, kad jų rastu turiniu galima pasitikėti, su kokiais iššūkiais susiduria. Laidose pasirodys įvairiomis temomis turinį ruošiantys žurnalistai: aktualijų, politikos, teisėsaugos, socialinių reikalų, sveikatos, pramogų.
Laidų žiūrovai gali pamatyti skirtumą tarp patikimos ir patikrintos informacijos ir viso kito, ugdyti įprotį nepasikliauti pirmu socialiniuose tinkluose perskaitytu sakiniu.
