 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atlyginimų skirtumai Lietuvoje: štai kiek uždirba lietuviai

2025-12-02 09:29 / šaltinis: BNS
2025-12-02 09:29

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Vidurio ir vakarų Lietuvos bei Sostinės regionų trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 414 eurų ir per ketvirtį sumažėjo 29 eurais.

Piniginė (nuotr. Elta)

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Vidurio ir vakarų Lietuvos bei Sostinės regionų trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 414 eurų ir per ketvirtį sumažėjo 29 eurais.

REKLAMA
0

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių šalies ūkyje (be individualių įmonių) Sostinės regione buvo 2657,2 euro – 0,9 proc. daugiau nei prieš ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2243,5 euro – 2,5 proc. daugiau, tuo metu „į rankas“ jis buvo atitinkamai 1615,1 euro (0,9 proc. daugiau) ir 1388,6 euro (2 proc. daugiau), skelbia Valstybės duomenų agentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai – 3,1 proc. – išaugo Utenos ir Marijampolės, mažiausiai – 0,9 proc. Vilniaus apskrityje, jos darbuotojai gavo didžiausią – 2657,2 euro – darbo užmokestį. Mažiausiai – 1997,7 euro – uždirbo Marijampolės apskrities darbuotojai.

REKLAMA
REKLAMA

Vidutinis atlyginimas per ketvirtį išaugo visose savivaldybėse: nuo 0,1 proc. (Kėdainių rajono) iki 6,9 proc. (Rietavo), o didžiausią algą – 2737,8 euro (iki mokesčių) – gavo Vilniaus miesto, mažiausią – 1777,9 euro – Zarasų rajono darbuotojai.

REKLAMA

Per metus – trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, – vidutinis darbo užmokestis augo visose savivaldybėse: nuo 3 proc. (Pagėgių) iki 16,3 proc. (Visagino).

Atlyginimų pokyčiams įtakos turėjo padidinta minimali alga, biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, didesnės darbų apimtys, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų