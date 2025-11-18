„Achema“ tvirtina negalinti įvykdyti profsąjungos reikalavimų dėl atlyginimų

Pasak bendrovės generalinės direktorės Audronės Kuskytės, toks siūlymas yra ekonomiškai nepagrįstas, neatsižvelgiama į konkrečius darbuotojų atlikto darbo rezultatus.
„Suprantame darbuotojų norą gauti didesnį atlygį – tai žmogiška ir natūralu. Tačiau šiandien turime kalbėti atvirai: Europos trąšų pramonė susiduria su rimtais iššūkiais, o „Achema“ juos jaučia tiesiogiai. Importuojama pigi produkcija iš trečiųjų šalių, itin aukšti aplinkosaugos mokesčiai ir nelygi konkurencija lemia, kad daugelis Europos gamyklų šiuo metu negali dirbti visu pajėgumu. Pastaruosius dvejus metus dirbome nuostolingai, amoniako gamybą šiemet buvome priversti stabdyti trims mėnesiams – tokia yra rinkos realybė“, – pranešime teigė A. Kuskytė.
Pasak bendrovės, derybos dėl kolektyvinės sutarties su profesinės sąjungos atstovais tęsėsi beveik pusmetį. Jų metu buvo parengtas sutarties projektas, kuriame buvo numatytas punktas dėl bendradarbiavimo tarp bendrovės ir profesinės sąjungos, vertinant darbuotojų pareigybių lygius, funkcijas ir atsakomybes.
Galutiniame etape profesinės sąjungos taryba atsisakė jį patvirtinti, pasitraukė iš tolimesnių derybų ir pradėjo pasiruošimo streikui procedūras.
Nutrūkus deryboms, bendrovė tvirtina tęsianti pareigybių vertinimą ir ieškanti sprendimų, atsižvelgdama į turimas galimybes ir darbuotojų lūkesčius.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Achemos“ darbuotojų profesinė sąjunga pradėjo slaptą narių balsavimą dėl streiko paskelbimo.
Pasak profsąjungos pirmininkės Birutės Daškevičienės, sprendimas organizuoti balsavimą priimtas po ilgai trukusių derybų su darbdaviu dėl darbuotojų atlygio ir darbo sąlygų gerinimo.
Darbuotojų atstovai siekia, kad vidutinis atlyginimas nebūtų mažesnis nei 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, taip pat siūlo nustatyti vienkartinę metinę premiją.