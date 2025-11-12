Žiaurus išpuolis Raseiniuose: vyrai taranavo automobilį – nukentėjusieji manė, kad mirs

Įvykis, sutrikdęs viešąją tvarką, įvyko praėjusių metų birželio 21 d. naktį, apie 2.45 val. Raseiniuose. Neblaivus vyras vairavo „VW Passat“, kuriuo kartu su bičiuliu ir nepilnamečiu draugu persekiojo automobilį „Aixam S9“, kuriuo važiavo trys jaunuoliai.
Teismas nustatė, kad „Passat“ vairuotojas tyčia kelis kartus trenkėsi į kito automobilio galą ir šoną, o galiausiai užblokavo kelią, priversdamas jį sustoti.
Nukentėjusieji galvojo, kad mirs
Nukentėjusieji pasakojo, kad viskas vyko labai greitai ir jie patyrė didžiulį išgąstį – galvojo, kad mirs.
Sustabdžius automobilį, agresoriai iššoko ir ėmėsi smurto. Vienas iš kaltinamųjų, vilkėjęs chalatą, užšoko ant variklio dangčio ir bandė išdaužti stiklą kumščiu. Kiti du, tarp jų – ir nepilnametis, ėmė spardyti automobilį, trankyti dureles ir stogą.
Vienas iš jų net bandė jėga ištempti keleivį, tačiau to padaryti nepavyko – šis buvo prisisegęs saugos diržu.
Dėl šių veiksmų nukentėjusiems asmenims padaryta beveik 6 tūkst. eurų turtinė žala – išdaužyti žibintai, įlenktos durelės, sugadintas stogas ir kiti kėbulo elementai. Jaunuoliai taip pat patyrė didelį emocinį sukrėtimą.
Teismo nuosprendis
Teismas pripažino, kad „Passat“ vairuotojas buvo neblaivus – jam nustatytas 1,75 promilės girtumas (vėliau – 1,62 promilės). Jis neigė vairavęs, tačiau surinkti duomenys tai paneigė.
Kaltinamojo atsakomybę sunkino tai, kad nusikaltimas padarytas apsvaigus nuo alkoholio.
Jam skirta 70 parų arešto bausmė, kurios vykdymas atidėtas 9 mėnesiams. Vyras privalės laikytis intensyvios priežiūros sąlygų – būti namuose nuo 23 val. iki 6 val. ryto, nevartoti alkoholio ir dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Be to, jam uždrausta vairuoti 3 metus, o „VW Passat“ automobilis konfiskuotas valstybei.
Antrasis kaltinamasis perduotas brolio atsakomybei
Kartu veikęs jaunuolis visiškai prisipažino kaltu, gailėjosi ir atlygino dalį žalos. Teismas atsižvelgė į tai ir atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės, taikydamas laidavimą.
Jis perduotas brolio atsakomybei vieneriems metams be piniginio užstato ir privalės pusę metų lankyti smurtinį elgesį keičiančią programą.
Teismas nukentėjusiajai priteisė iš abiejų kaltinamųjų po 726 eurus advokato paslaugų išlaidoms padengti.
Tuo metu civilinis ieškinys dėl turtinės žalos liko nenagrinėtas – nukentėjusieji planuoja kreiptis atskiru civiliniu ieškiniu, siekdami atlyginti žalą ir iš nepilnamečio bendrininko atstovų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
