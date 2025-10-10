Kalendorius
Žemaitaitis rėžė: kai rinkimus laimėjo Landsbergis, tai „edukuoti kvailiai mirė iš laimės“

2025-10-10 09:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 09:53

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje piktinosi dėl dvigubų standartų, kada 2020 m. Seimo rinkimus laimėjo Gabrielius Landsbergis, tada LRT, pasak jo, liaupsino „tautos pergalę“, o Čekijoje Andrej Babiš rinkimų triumfą viešai nacionalinis transliuotojas tai pavadino „Kremliaus švente“. Tokius veiksmus jis laiko manipuliacija, o ne žiūrovų švietimu ir neva kiršinančius visuomenę.

69

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas kaltina LRT šališkumu ir dvigubais standartais, teigdamas, kad ši žiniasklaida skirtingai vertina politinius laimėjimus pagal savo ideologinius interesus.

„Purvasklaida LRT nestabdo!

Prieš savaitę įtikinama pergale Čekijoje laimėjo rinkimus A. Babiš. Iš 200 vietų gavo 80 parlamente.

Įtikinama pergalė bet kokiam edukuotam kvailiui turėtų būti.

Tik ne LRT ir jos propagandos malūnams!

Kai Lietuvoje 2020 metais rinkimus laimėjo milijonierius G. Landsbergis, kuris turtus susikrovė ne iš darbo, savo atradimų ar sukurto verslo, bet iš VALSTYBĖS biudžeto tapo milijonieriumi. Tai yra imdamas rieškutėmis pinigus iš Švietimo ministerijos, tai edukuoti kvailiai mirė iš laimės.

Ta proga kremliniais naratyvais valdoma LRT nuo ryto iki vakaro džiaugėsi Lietuvos sėkme, visuomenei aiškino, kad įvyko lūžis, tauta pabudo, tautos balsas buvo išgirstas, tauta vienijasi ir taip nugalėjo blogio jėgas.

Visus keturis metus LRT ir kiti dvaro ruporai visais būdais mėgino aiškinti, kad milijonieriaus partija Konservatoriai, Lietuvos išvaduotojai nuo visokio blogio!

Kai triuškinančiai rinkimus laimi A. Babiš, bet jis nėra valdomas Sorošinių ar dvaro ELYYYTO, tai jau skandalas, demokratijos nėra, kremliniai ateina, žmogaus laisvės bus suvaržomos, atsiras dvi lytys, o ne 76 lytys, fondačiulpiai bus išvaikyti, agentų įstatymas priimtas, KGB išviešinti ir pan., uždedamas skambus pavadinimas BABIŠO TRIUMFAS ŠVENČIAMAS KREMLIUJE!

Gėda už LRT, dar didesnė gėda apima skaitant naratyvus, tyčia paremtus išgalvojimais apie grėsmes ir pavojus Europai ir mums!

KGB metodais valdomos žiniasklaidos priemonės, užuot žmones švietusios, toliau juos kiršina.

Kiršina tam, kad lengviau eitų jas valdyti ir skaldyti.

O kartu bauginti, kad jeigu nepaklusite dvarui, ateis baubas ir Jus suvalgys.

Skanių pusryčių!“ – rašė jis.

Čekijos parlamento rinkimus laimėjo buvusio premjero milijardieriaus partija

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šeštadienį Čekijos visuotiniuose rinkimuose, suskaičiavus 97 proc. balsų, pirmavo milijardieriaus buvusio premjero Andrejaus Babišo partija, rodo oficialūs rezultatai. 

Jo partija ANO (TAIP), žadanti didinti socialinę gerovę ir sustabdyti karinę pagalbą Ukrainai, surinko 35,2 proc. balsų 10,9 mln. gyventojų turinčioje šalyje. 

Antroje vietoje – kadenciją baigiančio ministro pirmininko Petro Fialos centro dešiniųjų koalicija „Kartu“, gavusi 22,9 proc. balsų. Už koalicijos partnerę STAN balsavo 11,1 proc. rinkėjų. 

Į parlamentą turėtų patekti šešios partijos. Galutinių rezultatų tikimasi vėliau šeštadienį. Šalis yra Europos Sąjungos ir NATO narė.

Čekijos parlamento rinkimai, trukę dvi dienas ir laikomi lemiamais, šeštadienį baigėsi, rinkimų apylinkės užsidarė numatytu laiku 14 valandą. 

Penktadienį balsuodamas rytiniame pramoniniame Ostravos mieste, 71 metų A. Babišas sakė, kad siekia savo partijai visiškos daugumos. Jis žadėjo rinkėjams mažesnius mokesčius ir nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai. 

P. Fialos vyriausybė teikė humanitarinę ir karinę pagalbą Ukrainai nuo tada, kai 2022 m. vasarį Rusija ją užpuolė. 

A. Babišo sugrįžimas į valdžią gali suartinti Čekijos Respubliką su ES maištininkėmis Vengrija ir Slovakija, atsisakančiomis teikti karinę pagalbą Ukrainai ir nepritariančiomis sankcijoms Rusijai. 

Europos Parlamente ANO priklauso kraštutinių dešiniųjų blokui „Europos patriotai“, kurį A. Babišas įkūrė kartu su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu. 

A. Babišas save laiko „trampistu“ ir norėtų, kad vyriausybę sudarytų viena partija, tačiau rezultatai rodo, jog turės ieškoti partnerių ją sudaryti. 

Žemaitaiti, esi visiškas asilas
Žemaitaiti, esi visiškas asilas
2025-10-10 10:05
Jei tau edukuoti žmonės yra kvailiai, o tavo "partijos" kvailiai - edukuoti žmonės. Jei nebūtum debilas, tai žinotum, kad kiekvieną tautą į priekį visada veda inteligentija, būtent edukuoti žmonės, o kai valdžią užgrobia šarikovai, tai tuomet būna taip, kaip Rusijoje po Spalio revoliucijos arba Kuboje, Venesueloje ir pančiose nelaimingose šalyse. Tavo kliedesiai, kad edukuoti žmonės yra blogai parodo, kad esi visiškas debilas.
Atsakyti
As
As
2025-10-10 09:59
Prakalbo antielitas su namu ant Neries upės kranto, su namu Rusnės saloj su danieliu ferma.., Tikras kovotojas už paprastą runkeli
Atsakyti
Tuoj jam paskelbs nuosprendį
Tuoj jam paskelbs nuosprendį
2025-10-10 10:04
ir bus išvarytas iš seimo su visa savo gauja
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (69)
