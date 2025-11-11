Žemaitaitis įvardijo, kokiu atveju frakcija gali nepalaikyti biudžeto: iškėlė sąlygą

„Deja, biudžetas buvo pateiktas ne toks, koks buvo suderintas. Skaičiai skiriasi beveik 300 mln. eurų. Natūralu, kad sprendimas mūsų frakcijos netenkina. Buvo aiškiai pasakyta, kam turi būti sudėti prioritetai. (...) Manau, kad pasienis, policija yra tos institucijos, kurios ir turėtų gauti didesnį finansavimą, nes poreikis yra milžiniškas. Išaugęs pavojus Lietuvai ir Lietuvos teritoriniam vientisumui ir jos saugumui. (...) Jeigu netinkamai skirsime dėmesio (viešajam saugumui – ELTA), tai mūsų frakcija gali ir nebalsuoti“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
Kiek anksčiau socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, jei „Nemuno aušra“ nepalaikys Seime svarstomo kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti, kad koalicija neveikia.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis pažymi, kad klausimas dėl koalicijos ateities – dar ankstyvas.
„Tą klausimą galėsite užduoti gruodžio antrą savaitę“, – paklaustas, ar „aušriečiai“ patys nesitrauks iš koalicijos, jei nebus atsižvelgta į jų reikalavimus, atsakė jis.
Tuo metu svarstydamas apie galimus viešojo sektoriaus finansavimo šaltinius, R. Žemaitaitis siūlo mažinti LRT skiriamą biudžeto dalį.
„Valstybės kontrolės išvada dėl LRT, akivaizdu, kad pinigai yra neefektyviai naudojami. Giminės, draugai, pažįstami sukasi kaip turi būti. Reikėtų šiandienai stabdyti LRT finansavimą arba jį įšaldyti tokį, koks yra šių metų lygiu, nekeliant LRT finansavimo, o pinigus skirti viešajam saugumui – pasieniui“, – sakė jis.
Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.