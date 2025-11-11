 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis kalba mįslingai apie susitarimą su Vengrijos ministru: ne paskutinis susitikimas

2025-11-11 10:45 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-11-11 10:45

Nemuno aušros“ lyderis nedetalizuoja, kokį susitarimą pasirašė pirmadienį įvykusio susitikimo metu su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila

5

„Tai yra mano asmeninis susitikimas. Su ministru yra asmeniniai mūsų susitikimai, kurie vyksta ir su kitais Europos lyderiais, ir kitų valstybių ministrais. Tai yra ne pirmas ir ne paskutinis, kuriuos mes darome. Su kuo noriu, su tuo susitinku“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Asmeninį susitarimą pasirašėme apie gyvenimą, tikėjimą, viltį, meilę, ištikimybę valstybei“, – pridūrė politikas.

Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.

„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.

Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.

P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.

Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

