Žemaitaitis priešinasi sprendimui uždaryti sieną su Baltarusija: „Nepritariu“

„Užsienio politika, kokios šiandieną laikosi visa Vyriausybė ir valdančioji dauguma – tokios pozicijos aš lygiai taip pat laikausi“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis, pastaruoju metu viešojoje erdvėje kritikavęs šalies užsienio politikos sprendimus.
„Ne, nepritariu“, – teatsakė jis, paklaustas, ar pritaria sprendimui uždaryti sieną su Baltarusija.
R. Žemaitaitis nesutiko, kad tokia pozicija nesutampa su Vyriausybės vedama kryptimi užsienio politikoje.
„Aš mačiau, kad premjerė Inga Ruginienė siūlo kalbėtis su Baltarusija, kad būtų vilkikai išvežti. Ketvirtadienį vakare, duodamas interviu, Kondratovičius aiškiai pasakė, kad pasieniečiai artimiausiu metu susisieks su Baltarusijos pasieniečiais dėl sienos atidarymo. Tai jeigu kažko nežinai, tai bent pasidomėk, prieš duodamas klausimą“, – žurnalistui atkirto „aušrietis“.
