Žemaitaičio bendrapartiečiai įsitikinę: jis nėra kaltas

„Tikiuosi, kad po Apeliacinio teismo nuosprendis bus pakeistas, nes Žemaitaitis sprendimą tikrai skųs“, – Eltai sakė R. Puchovičius, pernelyg nesureikšmindamas ketvirtadienį paskelbto sprendimo.
„Kai buvo kuriama koalicija ir kai atėjome į rinkimus mes žinojome, kad teismas bus. Dėl pačio sprendimo, mes matome, kad prokuroras prašė 50 tūkst. baudos, bet Žemaitaitis gavo 5 tūkst. Įsivaizduoju, kad viskas buvo ties ta riba, kad jis ir galėjo laimėti tą teismą. Aš įsitikinęs, kad jis nėra kaltas“, – sakė „aušrietis“.
Savo ruožtu koalicijos partneriai socialdemokratai jau prakalbo apie galimą apkaltą R. Žemaitaičiui, jei po Apeliacinio teismo nuosprendis politikui liktų galioti toks pat.
„Akivaizdu, kad reikės svarstyti jo buvimo Seime ir buvimo koalicijoje klausimą“, – Eltai teigė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.
Jei tokia situaciją susiklostytų ir R. Žemaitaičiui dėl pradėtos apkaltos tektų palikti Seimą – R. Puchovičius tikina, kad tai nepriverstų „aušriečių“ išsižadėti lyderio.
„Jei Remigijaus Žemaitaičio ir neliktų Seime – bet aš tikiu, kad taip neatsitiks, nes po Apeliacinio teismo nuosprendis turėtų pasikeistų – tai jam niekas nedraudžia likti „Nemuno aušros“ pirmininku. Kaip ir Mindaugas Sinkevičius – jis partijos pirmininkas, bet ne Seimo narys“, – apibendrino politikas.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. Seimo opozicija tikina – jei toks bus galutinis sprendimas, parlamentas privalės rengti apkaltą „aušriečių“ pirmininkui.
Teismas nusprendė, 2023 m. gegužę ir birželį R. Žemaitaitis vartojo žmogaus orumą niekinančią kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.
„Aušriečių“ lyderiui skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas baudą turės sumokėti per du mėnesius.
R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti ir tvirtino, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.
Beje, 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.
