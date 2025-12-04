 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičio bendrapartiečiai įsitikinę: jis nėra kaltas

2025-12-04 11:22 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 11:22

Nepaisant nepalankaus teismo sprendimo Remigijui Žemaitaičiui, „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius tiki, kad dėl antisemitinių pasisakymų kaltu pripažintas partijos kolega nieko blogo nepadarė.  

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

REKLAMA  

6

„Tikiuosi, kad po Apeliacinio teismo nuosprendis bus pakeistas, nes Žemaitaitis sprendimą tikrai skųs“, – Eltai sakė R. Puchovičius, pernelyg nesureikšmindamas ketvirtadienį paskelbto sprendimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai buvo kuriama koalicija ir kai atėjome į rinkimus mes žinojome, kad teismas bus. Dėl pačio sprendimo, mes matome, kad prokuroras prašė 50 tūkst. baudos, bet Žemaitaitis gavo 5 tūkst. Įsivaizduoju, kad viskas buvo ties ta riba, kad jis ir galėjo laimėti tą teismą. Aš įsitikinęs, kad jis nėra kaltas“, – sakė „aušrietis“.

Savo ruožtu koalicijos partneriai socialdemokratai jau prakalbo apie galimą apkaltą R. Žemaitaičiui, jei po Apeliacinio teismo nuosprendis politikui liktų galioti toks pat. 

„Akivaizdu, kad reikės svarstyti jo buvimo Seime ir buvimo koalicijoje klausimą“, – Eltai teigė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Jei tokia situaciją susiklostytų ir R. Žemaitaičiui dėl pradėtos apkaltos tektų palikti Seimą – R. Puchovičius tikina, kad tai nepriverstų „aušriečių“ išsižadėti lyderio. 

„Jei Remigijaus Žemaitaičio ir neliktų Seime – bet aš tikiu, kad taip neatsitiks, nes po Apeliacinio teismo nuosprendis turėtų pasikeistų – tai jam niekas nedraudžia likti „Nemuno aušros“ pirmininku. Kaip ir Mindaugas Sinkevičius – jis partijos pirmininkas, bet ne Seimo narys“, – apibendrino politikas. 

ELTA primena, kad ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. Seimo opozicija tikina – jei toks bus galutinis sprendimas, parlamentas privalės rengti apkaltą „aušriečių“ pirmininkui. 

Teismas nusprendė, 2023 m. gegužę ir birželį R. Žemaitaitis vartojo žmogaus orumą niekinančią kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.

„Aušriečių“ lyderiui skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas baudą turės sumokėti per du mėnesius.

R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti ir tvirtino, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.

Beje, 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.

kaubojus
kaubojus
2025-12-04 11:36
Na, ten gi visi tokie pat stribų anūkai sulindę; bet socdemai jau teisina- girdi Nemuno aušra čia "nei prie ko". Ko norėti iš buvusių komunistų; kokie buvo melagiai ir veidmainiai - tokie ir liko. Toliau bus cirkas be pinigų....
Atsakyti
o susimokėjai mokesčius,gynėjau?
o susimokėjai mokesčius,gynėjau?
2025-12-04 11:40
ir dar toks teisina antisemitą,gražuoliai jūs pašlemėkai,jūsų gaujoj pusė jau beveik teistų,teisiamų,o Domarkas 4 kartus irgi nekaltas,o Žebelienė Tauragės teismo neseniai bauda nuteista apie 9 tūkst.Nekaltieji avinėliai,nelaikykit tautos durniais,kai patys esate tokie-mandrūs durniai apsimetėliai,vienu žodžiu,šlykštynės.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
