Veryga: dar anksti vertinti, kaip Žemaitaičio nuosprendis paveiks valdančiąją daugumą

„Mes („valstiečiai“ – BNS) kol kas nieko nei svarstėme, nei kalbėjomės apie tai, nes yra visiškai šviežia naujiena. Sunku pasakyti, kas galėtų ar negalėtų iš to būti, juo labiau, panašu, kad čia tik pradžia visų teisminių procesų“, – BNS ketvirtadienį sakė europarlamentaras.
„Paprastai visi būna nusiteikę sulaukti galutinio įvertinimo, nes labai dažnai skiriasi tie vertinimai“, – pridūrė jis.
Taip „valstiečių“ lyderiai kalbėjo Vilniaus apygardos teismui parlamentarą R. Žemaitaitį ketvirtadienį pripažinus kaltu už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą.
„Nemuno aušros“ vedlys jau patvirtino skųsiantis jam nepalankų nuosprendį.
Anot A. Verygos, koalicijos partneriai turėjo galimybę atsižvelgti į R. Žemaitaičio pasisakymus ir be teismo sprendimo, prieš suformuojant daugumą.
„Taigi ne dabar tie komentarai įvyko, jie ir koaliciją formuojant buvo jau įvykę ir buvo aiškūs, tai žmonės, spręsdami, būti ar nebūti koalicijoje su kažkuo, juos gi žinojo. Jeigu kalbame apie politinį vertinimą, tai jį bet kada buvo galima pasidaryti, nereikėjo laukti kažkokio teismo išaiškinimo“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis.
Jis pažymėjo nepalaikantis antisemitiniais pripažintų R. Žemaitaičio pasisakymų, kurie „nei Lietuvai, nei jam pačiam garbės darė“, manantis, kad kaltinamasis ir prokuratūra skųs šį teismo sprendimą.
„Turiu nuojautą, kad nei viena, nei kita pusė šitoje vietoje nesustos, ir kol visi teisiniai procesai nepasibaigę, čia labiau toks politinis vertinimas, bet jis ir anksčiau buvo pakankamai aiškus“, – sakė A. Veryga.
„Manau, kad niekas, išskyrus patį Remigijų, nei džiaugiasi, nei didžiuojasi tokiais pasakymais, ir vertina kritiškai“, – pridėjo „valstiečių“ lyderis.
LVŽS vicepirmininkė parlamentarė Aušrinė Norkienė BNS kiek anksčiau ketvirtadienį sakė nekomentuosianti nuosprendžio R. Žemaitaičiui, kol šis neįsiteisėjęs.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja po 20 dienų, jeigu nėra apskundžiamas.
Teismas nustatė, kad R. Žemaitaitis „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą, ir už tai skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla R. Žemaitaičiui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.